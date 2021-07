Inma Campano se ha sincerado en el pisito de 'Sol@s' con Julen y ha desvelado qué pasó realmente con Ángel. La concursante se hizo conocida gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones', donde acudió junto a la que por entonces era su pareja. Ambos decidieron abandonar juntos el programa al no soportar estar separados. Sin embargo, poco después rompieron su relación. "Duramos un mes, cuando se emitió el programa yo ya no estaba con él", ha reconocido la ex concursante.

La sevillana ha confesado que tuvieron una pelea muy fuerte que provocó su ruptura. Después de eso, intentaron volver en varias ocasiones sin éxito. "Me enteré de muchas cosas que había hecho y que no sabría si podría perdonar. Al final lo hice y él un día me echó de su coche diciéndome que yo no sería capaz de superarlo", ha confesado.

Además, ha recordado cómo fue su reencuentro con él en el debate. "Me quería ver llorando y yo no se lo iba a permitir", ha indicado. Ahora, reconoce que no quiere saber nada más de él. "Tras nuestro reencuentro en plató me llamó para vernos, pero le dije que no quería, aunque intentar quedar bien con él porque no quiero malos rollos".

Con quien si parece tener tener una gran relación es con Manuel. La joven ha reconocido que le parece muy guapo y que los dos congenian muy bien. "Si no fuese porque no es de una sola mujer, nosotros haríamos una pareja perfecta", ha confesado. Inma Campano ha indicado que los dos tienen muchas cosas en común y el mismo tipo de humor. De hecho, parece que él también piensa como ella. "Manuel también me ha dicho que si se sintiese preparado para tener novia querría que fuese yo". Sin embargo, de momento no se han atrevido a dar el paso.

