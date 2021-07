Makoke y su hija disfrutan del primer verano en el que ambas están solteras

La colaboradora luce espléndida a sus 51 años ¡y eso que ya es abuela!

No está pasando su mejor momento, porque las preocupaciones van por dentro, pero no puede decirse que Makoke esté desaprovechando el verano… Como una sirena, disfrutó de unos días en Ibiza junto a su hija Anita. Orgullosa de su cuerpazo – ¡cómo está la yaya a sus 51 años!–, lo mostró en bikini mientras practicaba uno de sus hobbies favoritos: ‘yatear’. La exmujer de Kiko Matamoros se lo pasó en grande: salto al agua por aquí, bailes por allá… Y cuando se cansó, se puso a tomar el sol, que morenita está más guapa, con su hija, cóctel en mano y unos amigos, que las risas en buena compañía siempre son mejores.

Por cierto, por allí no hubo ni rastro de su exchurri, el empresario Luis Martínez, con el que dicen que no ha acabado muy bien… e igual le pasa a su hija Anita, que, después de tres años de relación con David Salvador, hace unos meses anunció ruptura. Así que madre e hija también aprovecharon para hacerse confidencias. Un planazo, vamos, sobre todo teniendo en cuenta los problemas económicos de los que se ha quejado tanto desde su separación de un Kiko Matamoros al que culpa de la mala situación de sus cuentas bancarias, y al que hasta ha denunciado por amenazas. ¿Y qué dice el susodicho? “Se aprovecha de que no puedo decir nada por temas legales...”.

De momento, Makoke está en plena batalla judicial con Kiko Matamoros para determinar quién tiene que asumir la deuda con Hacienda que tenían antes de divorciarse. Y parece que la cosa va para largo, porque la deuda es prácticamente millonaria y hay que atar muchos cabos...

