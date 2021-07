Jennifer Lopez recorrió las calles de Los Angeles con look sofisticado y sexy que no ha dejado indiferente a nadie

La cantante y actriz vuelve a sonreír en el plano personal tras su vuelta con el actor Ben Affleck después de casi 20 años separados

Parece que Jennifer Lopez no es de las que rompe con una pareja y se abandona a su suerte, porque desde que lo dejara con Alex Rodríguez no ha parado de sorprender con sus modelitos. Ahora vuelve a salir con Ben Affleck y ha decidido que quiere tener el 'sexy' subido, ya sea para quedar con él, asistir a un acto o dar una simple vuelta con sus hijos. Lo demostró, de hecho, este último domingo cuando salió por su ciudad a pasear con sus pequeños: JLo se plantó unos buenos vaqueros ajustados y un jersey de cuello vuelto (del que saldrían pollos ya criados, porque 'mediados y de julio' y 'Los Angeles' en la misma frase es igual a 'combustión espontánea') para lucir su escultural cuerpo, y es que no olvidemos que tiene 51 años.

Sin embargo, a un estilismo tan sencillo le añadió muchísimo glamour con una coleta alta y accesorios de súper lujo. Atención a la cuenta final, porque las gafas, de Max Mara, cuestan más de 200 euros.; el cinturón, de Chanel, alrededor de 1.000; los zapatos (agotados) son de Tom Ford y le costaron la friolera de 1.200 euros... pero sin duda la joya de la corona es el bolso que cuelga de su mano: un Birkin de Hermés en piel de cocodrilo brillante y detalles en dorado que se puede conseguir a partir de los 50.000 euros... y sólo si eres cliente súper VIP. Un 'bolsito' al que tiene un cariño especial y que ya ha lucido en otras ocasiones en los últimos años.



Enamoradísima

Jenny, en lo personal, ha vuelto a recuperar la sonrisa después de su ruptura con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez. Parece que los continuos rumores de infidelidad de él han superado a la cantante, que habría sido ella la que decidió romper. Alex lo intentó todo para volver... pero ya era demasiado tarde: ella ya hablaba de nuevo con Ben Affleck... y la chispa había surgido. Es lo que suele pasar: no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, y ni siquiera la mismísima Jennifer Lopez se libra de que le pongan los cuernos...

