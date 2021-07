Marina García ha decidido sincerarse junto a sus amigas en su nuevo capítulo de 'Mtmad'. La joven ha dado mucho de qué hablar estos días después de que volviese a quedar con su ex pareja, Jesús. De hecho, ambos se atrevieron incluso a hacer un viaje juntos con algunos amigos. Una situación que sorprendió mucho a sus seguidores, y es que los dos habían roto de manera tormentosa tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Durante el concurso, Marina acabó cayendo en la tentación con Isaac, lo que provocó que Jesús decidiese hacer lo mismo con algunas de sus tentadoras. Tras esto, ambos protagonizaron un tenso reencuentro en plató donde parecía que entre ellos ya no podría haber ni una bonita amistad. Sin embargo, parece que la situación ha cambiado radicalmente hasta el punto de que comiencen a surgir rumores sobre una posible reconciliación.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, Marina ha querido zanjar estos rumores desvelando cuáles son sus verdaderos sentimientos por él. "No me veo con él como pareja porque está todo muy reciente", ha reconocido. Sin embargo, tampoco se ha atrevido a afirmar que solo lo ve como un amigo, ya que cuando salió de 'LIDLT' "se dio cuenta de muchas cosas" que le hicieron cambiar la visión que tenía de él.

De esta forma, parece que ambos han conseguido dejar atrás todas las diferencias que le separaban y han logrado tener una buena amistad que, de momento, no se sabe cómo terminará. Por lo pronto, los dos vuelven a disfrutar de nuevos momentos juntos, demostrando que el gran cariño que existía entre ellos no se ha apagado, y es que se conocen desde hace muchos años. En cuanto a si alguna vez ha estado enamorada de él... Marina ha preferido no responder de manera abierta a la pregunta, dejándolo en el aire, y es que parece que ella no tiene muy claro que llegó a sentir por él.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io