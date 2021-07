Julen e Inma han tenido su primer pique por un juego sobre decir la verdad en 'Solos'

¿Podrían acabar Julen e Inma liados después de su morreo de película?

Muchos ya hemos pensado en que Inma Campano y Julen podrían acabar liándose y salir como pareja del pisito de 'Solos'. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' y el ex tronista de 'MYHYV' se llevan a las mil maravillas (aunque sólo sea porque ya se liaron en su día cuando ambos coincidieron en 'Mujeres y hombres'), y lo han demostrado con la convivencia en el reality, pero parece que las primeras rencillas no han tardado en salir, y durante un juego (o, más bien, antes de empezarlo siquiera) ha salido un 'trapo sucio' que ella le ha echado en cara a él...

La prueba, para poder ganar el visionado de una película, consistía en contarse historias que fueran verdad y otras mentiras, ya acertar cual era cual. Pero Inma no estaba muy convencida, porque, al parecer, Julen no termina de fiarse de ella: "Tú nunca me crees en nada", le reprochaba la de Montequinto a su amigo, y veía que por eso se iban a quedar sin premio. "Sí te creo, hombre...", le respondía él con una sonrisa no muy convincente.

'El juego de tu vida', que así se llamaba la prueba, estaba sacando a relucir su primer pique, porque en ese sentido los dos son muy distintos: él es muy celoso en cuanto a la confianza, mientras que ella peca de exceso: "Yo siempre me enrollo mucho y me fio de todo el mundo...", se lamentaba Inma. A pesar de todo, y como spoiler, sí, la prueba salía divinamente y ambos podían disfrutar de una noche de cine viendo 'El Orfanato'.

¿Saldrán como pareja?

Aún parece pronto para saber si saldrá algo entre los dos concursantes, pero parece que se están cogiendo mucho cariño el uno al otro. Sin embargo, parece que no son excesivamente el tipo del otro: ella ha confesado que su ex compañero Manuel sería su novio perfecto (sí, el de 'la manita 'relajá') sería su novio perfecto si no fuera porque él "no es hombre de una sola mujer", y Julen parece que ha dejado fuera una fructífera relación con Sandra Pica... ¡Veremos lo que pasa, porque todos sabemos que el roce acaba haciendo el cariño...!

