Desde el famoso robo de Olga a la que era su amiga, Melyssa ha cambiado totalmente su táctica a la hora de seguir en el concurso. Sus ideas han sufrido un cambio radical y cada vez tiene las cosas más clara, pero es incapaz de seguir a lo que dicta su corazón: "Aunque dije que iba a nominar a la persona que le había robado la crema de cacao, finalmente me voy a dejar llevar por mi corazón y le voy a dar estos los puntos a Alejandro Albalá", era la elección final de la superviviente.

Tras la nominación, Melyssa no quiso volver a la palapa con sus compañeros hacer una cosa. La concursante le pedía un favor a Jorge Javier Vázquez: "Estoy un poco ñoña y quería mandarle un mensaje a mi chico". El presentador no ha podido evitar hacerle ese favor a la supervivientes y mirando a cámara Melyssa decía: "Decirle a Sergi que le echo de menos y que pienso en él igual que el primer día"

Telecinco

Melyssa entró en 'Supervivientes 2021' y llevaba solamente un mes de relación con su chico. La pareja llevan muy poquito tiempo, pero se nota que la joven está super enamorada y se acuerda todos los días de él. Melyssa le reconoció a Jorge Javier que está bastante "falta de cariño" y cada día que pasa en el programa se le hace más duro.

