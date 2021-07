José Antonio Avilés cuenta, entre lágrimas, que ha roto con su novio, Antonio

"Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido", contó en 'Viva la vida'

El colaborador José Antonio Avilés lleva varios días destrozado, y es que, como contó en el programa donde trabaja, 'Viva la vida', su vida ha dado un giro de 180 grados desde que su ya ex novio, Antonio Vega, decidiera romper con él. José Antonio había puesto toda la carne en el asador para que esa relación saliera bien, pero él mismo reveló que precisamente esa intensidad con la que lo vivía es lo que pudo haber echado para atrás al joven por el que bebía los vientos: "Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido, quizás, muy invasivo, con mucha efusividad", le contaba a Emma García el pasado fin de semana.

El ex superviviente tiene el corazón hecho trizas, y la única manera que ha encontrado de sanarlo ha sido, de momento, despedirse públicamente de él con una carta en Instagram, al lado de de una foto de los dos juntos, breve pero muy emotiva: "Ni nada ni nadie podrá quitarnos las cosas vividas y una futura buena relación como amigos… Gracias por todo lo vivido junto a ti, jamás tendré palabras para agradecértelo", empezaba escribiendo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Avilés dejó claro que la ruptura ha sido en buenos términos y que han preferido seguir siendo amigos, y aunque él quiere hacerse el fuerte, el colaborador ha sido "el dejado", y parece que sigue teniendo los sentimientos a flor de piel, a juzgar por las palabras con las que cierra la misiva: "Te quiero y te querré toda la vida. Gracias siempre", le ha dedicado al estilista justo antes de pedir "respeto" ante esta situación sentimental tan dura que está viviendo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las redes, divididas

El ex superviviente levanta tantas críticas como apoyos, y en los comentarios sus seguidores y sus haters han dividido el debate: mientras unos le mandan todo su apoyo, otros le han enviado mensajes del tipo "¿Quién te va aguantar a ti? Eso se llama karma" o "Tú pides respeto pero no lo practicas con otras personas, entonces no pidas lo que no das", mientras que otros han optado por la opción de que sea un montaje... Sea lo que sea, ¡ánimo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io