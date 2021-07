Britney Spears desveló su terrible situación familiar en su documental, 'Framing Britney Spears'

Britney busca librarse de la tutela legal de su padre, que ya casi dura 10 años, por la que no puede ni quitarse el DIU para tener hijos con su pareja

Kim Kardashian le ha ofrecido toda su ayuda legal

Si hace unos días el caso de Britney Spears podía sufrir un vuelco judicial con el testimonio de la madre de la cantante (que también habría pedido que se levante la conservaduría del padre sobre su hija), ahora el revés que sufrirá Jamie Spears podría ser aún mayor: la opinión pública ya está completamente en su contra pidiendo que deje vivir libremente a la artista a sus 39 años, y ahora Kim Kardashian ha entrado en el juego, porque la socialité y empresaria ha decidido poner sus conocimientos legales tras estudiar la carrera de Derecho al servicio de Britney.

Según una fuente cercana a Kim que habló con el medio 'Closer', ésta "se acercó a Britney tan pronto como leyó su declaración. Kim sabe que está pasando por un infierno y que su situación es como una sentencia de cárcel". En seguida le ofreció su ayuda, Britney no puso ningún impedimento y tan solo le pidió que se pusiera en contacto con su abogado, Samuel Ingham. A pesar de que la última jueza que instruyó el caso no quiso revocar la tutela de Jamie sobre Britney, Kim confía en que pueda echarle una mano en el recurso: "Ser libre de su familia y poder tomar sus propias decisiones será su venganza", añadió la citada fuente.

No es la primera vez que Kim habla públicamente sobre el caso de Britney, pero tras ver el documental, se ha empapado bien y ha hablado con contundencia: "Nadie merece ser tratado con tanta crueldad o juicio como entretenimiento", apuntó. y podría ser de mucha ayuda, porque ya en 2018 consiguió, por ejemplo, liberar a una mujer que llevaba condenada a una injusta cadena perpetua 22 años.

Muchas otras artistas y amigas de profesión, como Paris Hilton, Mariah Carey, Christina Aguilera, Miley Cyrus o Katy Perry (y también la propia Kim) han querido ayudar también a Britney creando un fondo para costear esta batalla legal y pelear hasta las últimas consecuencias, ya que, a pesar de que Britney es millonaria, no puede hacer uso de su fortuna sin el permiso de su padre ni del equipo que le asiste en la conservaduría. ¿Conseguirán liberar a Britney de este "rapto" para que pueda ser completamente libre?

