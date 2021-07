No son muchos los concursantes que, tras su paso por un talent, puedan presumir de que les va genial. Nerea Rodríguez, a sus 22 años, sí puede. Los sueños de una niña que quería ser cantante, su talento y sus clases la llevaron a ‘Operación Triunfo 2017’. Hoy sigue de gira con el musical de Los Javis ‘La llamada’ y lanza ‘Doble o nada’. Y sí, también puede presumir de triunfar en el amor: comparte su vida con Hektor Mass, un joven DJ y productor con el que forma el tándem perfecto.

Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en tu nuevo disco

Hay canciones para todos los momentos: para saltar y gritar a lo loco, y también otras más emocionales. Pero todas tienen un denominador común, son temas que hablan de arriesgarse, de luchar por lo que uno quiere.

Has compuesto todas las canciones.

Sí, aunque no en solitario. Siempre me gusta rodearme de gente, creo que es un lujo tener varios puntos de vista. Me gusta mucho trabajar en equipo. Te has atrevido a autoeditar… Me gusta controlar el proceso creativo y elegir con quién quiero trabajar. Me gusta la sensación de que, si me sale bien, es gracias a mí y, si no, es por mi culpa. Es un riesgo a todos los niveles. Me estoy dejando la piel y el dinero. Es una etapa de invertir mucho, pero lo hago porque me merezco tener esa oportunidad.

Guapísima con vestido de estampado vichy (119 €), sandalias (129 €) y bolso de rafia (125 €) de Guess. El cinturón (25 €) es de BSB. Fernando Roi / Hearst

En breve volverás a los escenarios, ¿no?

Sí, es que tengo tantas ganas de cantar que ahora organizaría un concierto para tres personas, te lo juro (risas). Mis amigos se ríen un poco de mí porque voy por la calle y estoy siempre tarareando. Es algo que me apasiona.

¿Y de dónde viene ese amor que sientes por la música?

Desde muy pequeñita. Tengo vídeos con dos años ya cantando, ni siquiera hablaba bien. A los 8 me apunté a la Escuela de Música y allí encontré unos profesores que hicieron que me enamorara más de la música. Desde entonces no he parado. Me hace muy feliz. Me resulta terapéutico.

Y en tu familia, ¿hay algún artista?

No. A mi hermana le gusta cantar y somos muy de karaokes, pero nada más. Pese a todo, siempre he contado con el apoyo de los míos. Les da miedo que sea un trabajo tan inestable, pero me siento muy arropada por mi familia.

Además de cantar, sigues en la obra de teatro ‘La llamada’, de Los Javis. ¿Qué han supuesto ellos en tu vida?

Uff, mucho. Ellos fueron mis profesores en ‘Operación Triunfo’ y cuando salí me ofrecieron el papel. Lo acepté sin dudar. En ese momento vivía con mis padres en Gavà, Barcelona, y me fui a Madrid, una ciudad que no conocía. Fue duro al principio, pero es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

¿Cómo lidiaste con todo?

La fama en ese momento, trasladarte a una ciudad desconocida sin tus padres… En ese momento me exigía mucho porque quería demostrar que me habían cogido por mis cualidades, no por haber salido de ‘OT’. Me formé cinco años en teatro musical. Fue difícil, no lo voy a negar, me dio ansiedad y tuve que recurrir a la terapia.

La cantante, muy guapa con un vestido de flores de escote asimétrico (100 €) y cinturón (25 €) de BSB, con pulsera (169 €) de Thomas Sabo, y pulsera ancha (55 €) de Agatha Paris. Fernando Roi / Hearst

¿A día de hoy, sigues con ella?

Sí, yo se lo digo a todo el mundo. No me gusta que haya gente que piensa que si vas estás loca o tienes un problema. Yo estoy perfectamente, pero la terapia me ayuda a estar conectada con mis emociones. Las personas somos muy complejas y es algo que te invita a reflexionar.

¿Te gustaría hacer cine?

Me encantaría. Si dependiera de mí, ya lo habría hecho. De vez en cuando voy haciendo castings y espero tener algún día una oportunidad.

¿Volverías a entrar en ‘Operación Triunfo’?

Sin duda. Es verdad que sigue existiendo el estigma, pero estoy súper orgullosa de haber participado en el programa. Yo tengo claro que estoy aquí sentada contigo haciendo esta entrevista gracias a La Academia.

Nerea lleva top marrón (25,99 €) y short (19,99 €) de Mango, con sandalias (169 €) de Mou, pulsera de medallas (169 €) de Thomas Sabo y pulsera ancha (55 €) de Agatha Paris. Fernando Roi / Hearst

Te acabas de ir a vivir con tu chico. Cuéntame, ¿cómo está tu corazón?

En plena forma. Mi pareja es maravillosa y me apoya en mi trabajo. ¿Qué más puedo pedir? Él es productor y DJ, y muchas más cosas. Es muy listo y emprendedor, acaba de lanzar una marca de sudaderas. Estoy muy orgullosa de él.

¿Cómo eres como pareja?

Ay, no lo sé, se lo tendríamos que preguntar a él. Soy muy intensa, cariñosa, detallista… La verdad es que creo que soy la mejor novia del mundo (risas).

¿Te ves con tu propia familia en un futuro?

La verdad es que no lo pienso mucho, soy muy joven. Por ahora quiero perritos.

Cuéntame cómo has vivido el confinamiento y si has sacado algo positivo de todo esto.

Tuve la suerte de que nadie cercano enfermó y el parón, a mí particularmente, me sirvió para tomar decisiones muy importantes: '¿qué tipo de artista quiero ser?'. '¿con quién quiero trabajar?'... Creo que hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida. Quiero pensar así.

Muy guapa con short (19,95 €) y top de croché (15,95 €) de Zara, sandalias (79,95 €) de Ex y pulsera de serpiente (339 €) de Thomas Sabo. Fernando Roi / Hearst

¿Cómo te gustaría verte dentro de diez años?

Igual de feliz que ahora, me gustaría seguir viviendo de la música, haciendo muchos conciertos y vendiendo muchos discos. ¡Ojalá se cumpla!

Has participado en ‘Tu cara me suena’. ¿Volverías a la tele? ¿Participarías en algún reality?

Cuando aportan algo positivo, ¿por qué no? Por ejemplo, me gusta ‘MasterChef’ porque aprendería a cocinar. Incluso me animaría a entrar en ‘Supervivientes’. La experiencia tiene que ser brutal. No me gustaría participar en nada que me hiciera perder mi credibilidad como artista.

Cuando no estás con la música, ¿qué te gusta hacer?

Estar con mis amigos y salir por ahí. Soy adicta a estar con gente, me encanta.

Ayudante de foto: Guillermo Jiménez

Estilismo: María Álvarez

Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Ren Furterer.

Agradecimientos: Restaurante La Masía de José Luis. Paseo de la Puerta del Ángel, 3, Madrid. Tel.: 914 798 615

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io