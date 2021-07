No te pierdas nada de lo que ha pasado en el pisito de 'Sol@s'

Julen y Sandra Pica volvieron a reencontrarse en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Ambos ya confesaron que han tenido algo más que una amistad, aunque de momento ninguno de lo dos ha querido ponerle nombre. Sin embargo, al verse no pudieron ocultar la gran complicidad que existe entre ellos. Una situación que Inma Campano, con quien el ex tronista también ha tenido algo, tuvo que ver desde el pisito de 'Sol@s', sin poder ocultar su cara de asombro tras ver todo lo que había sucedido entre Sandra y Tom Brusse.

Lo cierto es que a pesar de que entre Inma y Julen las cosas no salieron bien, ambos han demostrado que tienen una gran complicidad y no dudan en darlo todo en las pruebas que le pone el programa, aunque eso signifique tener que comerse a besos. Ahora, ella no ha dudado en decirle a su compañero todo lo que ha pensado de la entrevista que ha tenido con la ex tentadora de 'La isla de las tentaciones'.

Solos

"No sé si estará haciendo un montaje, pero creo que está exagerando. Estoy flipando", ha dicho Inma tras ver el vídeo en el que Sandra rompe definitivamente con Tom a través de una llamada telefónica. Sin embargo, ha querido lanzar una lanza a favor de ella confesando que se cree todo lo que ha dicho. "Yo a Sandra me la creo, pero pienso que es Tom el que está exagerando un poco", le ha indicado a Julen.

Por su parte, él tiene claro que a otra persona no se le habría criticado tanto como se está criticando a Sandra por haber dejado a su pareja de esta forma. Una frase con la que Inma no está del todo de acuerdo, ya que entiende que se pueda pensar de ella que todo es un montaje porque en el pasado "ya le pillaron queriendo hacer uno", le ha recordado a Julen. En cuanto a la complicidad que existe entre los dos, parece que Inma ha preferido mantenerse al margen y no decirle nada.

