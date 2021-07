La ex de Tom Brusse se ha echado a llorar desesperada por ser el centro de las críticas en Telecinco: "Yo no me siento mala persona"

Julen y Sandra Pica: así empezó su relación

Sandra Pica no puede más, y lo ha dicho literalmente, y entre lágrimas, en su llamada a Julen en el pisito de 'Solos'. La ex de Tom Brusse ha recibido críticas por todas partes por dejar al superviviente y por no haber sido lo suficientemente clara, y cuando le ha explicado a Tom que su relación se ha terminado de forma tajante (él aún albergaba esperanzas de volver), la mala del cuento ha sidob ella por dejarle en mitad de un concurso y saber que eso le podía desestabilizar.



Mediaset

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que sólo ha querido ser honesta con él y consigo misma para poder rehacer su vida y que no la acusaran de ponerle los cuernos, pero parece que haga lo que haga va a estar mal, especialmente tras las críticas recibidas por el Maestro Joao en el plató de 'Supervivientes': "No hagas ni puto caso ni al Maestro ni a nadie. No son tus amigos, te tiene que pelar un huevo. Lo importante es lo que piense tu familia y tus amigos", le recordaba Julen a una Sandra que no hacía más que llorar.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"No he matado a nadie. Yo no me siento mala persona. Lo único que he hecho ha sido darme cuenta de que la persona que se suponía que me quería, no me quería. ¿Le has escuchado cuando ha dicho que mi familia le trataba mal? Mi familia, que le ha acogido en mi casa. Se le tenía que caer la cara de vergüenza", relataba Sandra cada vez con más ansiedad, pero él le pedía sólo paciencia: "Después de tres meses, cuando él venga y habléis todo, tú le dices lo que le tengas que decir, él a ti y cierras etapa, y ya está. Ya sé que es jodido, Sandra. No me ha dado tiempo a decírtelo, pero te lo digo ahora: yo voy a estar siempre ahí", le prometía Julen. ¡Qué bonito!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io