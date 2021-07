Cardi B ha dejado a todos estupefactos con uno de sus últimos diseños de uñas

La rapera acaba de anunciar que va a tener un segundo bebé: ¿cómo les cambia los pañales con esas garras?

Ella y su chico, con el que estuvo a punto del divorcio, le han hecho un humilde regalo a su hija por su tercer cumpleaños: un collar de diamantes de miles de dólares

Parece que ser famosa últimamente tiene que ver también con ser la más ostentosa, y si es en el mundo del rap, se multiplica por 10. Que se lo digan si no a la cantante Cardi B, que además de hacer gala de sus lujos (le encanta posar con sus exclusivos bolsos Birkin de miles de dólares en Instagram o sus pesadísimas joyas de oro y diamantes), es una de las mujeres referentes en el mundo en diseños de uñas. En España tenemos a Rosalía, pero es que la de Barcelona se queda corta al lado de la del Bronx, porque atentos a lo último que ha decidido hacerse en las manos...

Hace sólo unos días Cardi compartía en Instagram su último diseño de manicura: unas imposibles y kilométricas uñas llenas de 'brilli-brilli', con letras, chapas y detalles como corazones o hasta muñecos de peluche. Con estas cosas siempre nos preguntamos cómo harán cosas tan cotidianas como teclear en el móvil o hasta limpiarse el 'pompis', por no hablar de que le será imposible cambiarle los pañales a su hija, Kulture, o al bebé que tiene en camino bajo el peligro de apuñalarles o sacarles un ojo. ¡Pobres criaturas!

Cardi B Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La artista de ese 'tinglado' que se ha montado Cardi B en las uñas podría ser una de sus manicuristas de cabecera, Jenny Bui, que ya era quien le hacía las uñas a la que un día fuese 'stripper' en su salón de Harlem... pero con la fama meteórica de la cantante, a Jenny también le vino genial para hacer despegar su negocio: "Es fiel y humilde, no olvida nunca a quien la ayudó en sus comienzos", contó Bui en una entrevista, y ahora es una de las manicuristas más demandadas de Nueva York, y eso que sus diseños pueden costar cientos de dólares.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todos los lujos también para su hija

Los lujos de Cardi B no se quedan sólo en la ropa o las uñas: la artista está completamente forrada de billetes, y no repara en gastos para nada. De hecho, su hija Kulture acaba de cumplir 3 añitos, y a los padres de la criatura no se les ha ocurrido mejor regalo que una impresionante fiesta de princesas... y un collar de oro blanco y diamantes con 'charms' a juego como un corazón, el logo de Chanel o una Minnie Mouse. ¿Y cuánto ha costado la broma? Los últimos cálculos ascienden a la friolera de 250.000 dólares. "¿Te gusta?", le preguntaba casi más entusiasmada Cardi que su propia hija, que sencillamente asentía con la cabeza... ¡Lo que hace tener dinero!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io