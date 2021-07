Isa Pantoja y Asraf Beno celebran su ' no boda' en la playa. La hija de Isabel Pantoja y su prometido, que si las cosas hubieran salido bien estarían disfrutando de su luna de miel tras su boda en Marruecos que tuvo que se aplazada por el coronavirus, disfrutan de unos días de descanso en la costa de Cádiz. Aprovechando el calorazo que hace estos días en el Puerto de Santa María donde viven decidieron bajar a la playa y darse un refrescante chapuzón con la mejor compañía: Albertito, el hijo que la c0laboradora de Ana Rosa tuvo con Alberto Isla.

Albertito disfruta de unos días de descanso con Isa y Asraf hasta que se vaya de vacaciones con su padre, Alberto Isla. El pequeño apenas salió del agua mientras su mami lo observaba atenta desde la toalla y seguro pensaba al tiempo en la complicada situación familiar de los Pantoja que, por fin, parece que se reconduce. La hija de la tonadillera está siendo uno de los mejores apoyos de Kiko Rivera y ha tomado partido en su guerra con Anabel Pantoja.

Agencias

Agencias

Hace unos días, Isabel Pantoja dio un paso importante tras meses de ausencia al empezar a seguir a su hijo y a su nuera Irene en redes sociales. Se trata de un gesto que muchos han interpretado como un paso hacia la reconciliación. ¿Será así? Quizás la salida de Rosales de 'Viva la vida' tenga algo que ver… Los que sí mantienen una excelente relación son Isa y Kiko, que hace unas semanas pasaron unos días en la playa con sus respectivas familias. Está claro que no hay mal que por bien no venga…

Agencias

Desde la orilla, Chabelita y Asraf vigilaban, animaban y tomaban fotos de un Albertito al que le costaba salir del agua y dar por finalizada la jornada de playa. Tras un largo rato en la playa, la pareja decidió llamar a Albertito y marcharse a comer por ahí. Isa presumió de tipazo en bikini.

Agencias

