Oriana e Ivan parecen estar mejor que nunca tras anunciar su reconciliación. Desde que anunciaron su noviazgo la pareja ha pasado por numerosos altibajos y han roto en varias ocasiones debido a diferentes peleas que han tenido. Todo parecía indicar que la última ruptura entre ellos sería la definitiva. Sin embargo, parece que el amor entre ambos en más fuerte y han decidido aclarar las cosas para volver a darse una nueva oportunidad, una reconciliación que ahora han querido celebrar por todo lo alto con una escapada de lo más romántica.

A través de su canal de 'Mtmad', Oriana Marzoli ha compartido el gran viaje que ambos han decidido hacer a Menorca, una escapada donde han realizado diferentes actividades como montar en bici o viajar en barco mientras disfrutaban del increíble paisaje de Menorca.

La pareja ha reconocido que este viaje le ha venido muy bien, y es que parece que en todo ese tiempo juntos no han discutido. "Lo mejor de todo esto ha sido Oriana", ha confesado Iván ante la atenta mirada de su chica. Por su parte, ella no dudaba en afirmar que han estado mejor que nunca durante su estancia allí y que han disfrutado mucho de cada momento juntos.

Sin duda, una buena forma de comenzar de nuevo esta oportunidad que han decidido volver a darse, y es que, no hay nada mejor como unas vacaciones de lujo junto al mar para olvidar las viejas rencillas que hicieron que te pelearas con tu pareja. Ahora, habrá que esperar para saber si el amor entre ellos por fin triunfará y esta será la reconciliación definitiva o si por el contrario volverán a protagonizar una nueva ruptura.

