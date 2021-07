Inma Campano y Julen han sufrido un tremendo susto en el piso de 'Solos' mientras dormían

¿Está encantado el pisito de 'Solos'? En su día ya lo denunció Dani García cuando convivió con Bea Retamal, y nadie le creyó, pero estos días, con Inma Campano y Julen en él, están pasando cosas un poco extrañas. La parejita está teniendo una gran experiencia en el reality, pero al caer la noche la cosa cambia: estas últimas madrugadas, Inma ha estado a punto de sufrir un ataque de pánico, y es que por un ruido en el exterior se despertó sobresaltada y asustó al pobre Julen con su grito ahogado.

Sin embargo, la cosa no queda ahí. El pisito está lleno de cosas de los concursantes, de otras personas que han pasado por el reality y de atrezzo de las pruebas... y precisamente un globo con forma de estrella ha sido el causante del susto más gordo que se ha llevado la parejita: en mitad del silencio de la noche, el globo, que estaba pegado a la pared, caía al suelo golpeando primero un estante, e Inma no podía evitar despertarse corriendo y pegando un alarido.

El pobre Julen volvió a levantarse completamente tenso, y su reacción fue mirar alrededor, ver que había algo grande en el suelo en plena oscuridad dando los últimos tumbos y abrazarse corriendo a su compañera, que no paraba de pedirle perdón por el susto que le acababa de pegar mientras le abrazaba y le besaba la cabeza en plan madre o hermana mayor. Y es que a algunos les gustaría que Inma y Julen acabaran liados, pero está claro que su relación es casi más de hermanos que de futura pareja...

