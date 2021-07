No te quedes sin saber todo lo que ha sucedido en 'Supervivientes'

A Carlos Sobera no se le escapa una, y así lo ha demostrado durante el último programa de 'Tierra de nadie' de esta edición de 'Supervivientes'. En el plató todo parecía transcurrir con cierta normalidad, hasta que el presentador ha decidido hacer un inciso para hablar con Oriana Marzoli. Al parecer, la joven no estaba pasando una de sus mejores noches, algo de lo que el periodista no ha tardado en darse cuenta. Muy preocupado, se ha acercado a ella para saber qué le ocurría y así poder ayudarle.

"Oriana te veo poco participativa. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal por algo? ¿Echas de menos algo? ¿Te hemos hecho algo desde el último programa? ¿Por qué estás triste?", le ha comenzado a preguntar Carlos Sobera visiblemente preocupado al ver tan tranquila y callada a su compañera, algo nada habitual en ella. Por su parte, la novia de Iván González ha preferido no desvelar qué le estaba sucediendo, aunque sí que le ha reconocido que no era una buena noche para ella.

Telecinco

"No empecemos que esto no es mi puente de las emociones. Yo lo que te digo es que yo no echo lágrimas de cocodrilo como estos dos (refiriéndose a Tom y Lola). Hoy estoy un poco negativa", ha reconocido Oriana. Además, ha confesado que prefería permanecer en silencio porque sabía que, debido a su estado de ánimo, acabaría diciendo cosas que no gustarían a la mayoría, y no quería escuchar cómo le criticaban por eso.

Sin embargo, Carlos Sobera no se ha dado por vencido, y ha insistido en saber qué le sucedía. "¿Todo bien con Iván? ¿Ha hecho algo de lo que tenga que arrepentirse, o lo has hecho tú?", ha vuelto a preguntar. Por su parte, ella ha aclarado que con su chico todo va sobre ruedas, y no es para menos después de la bonita escapada romántica que han realizado.

Telecinco

Finalmente, Oriana Marzoli ha tenido que reconocer que ese día se sentía un poco triste, aunque no sabía el motivo. Unas palabras que han provocado que el plató comenzase a lanzarle palabras de ánimo, algo que casi hace que a ella se le salten las lágrimas, ¿qué le ocurriría?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io