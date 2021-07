Marta López ha confesado que ha creado un vínculo irrompible con Olga Moreno y con Alejandro Albalá

La colaboradora confiesa que Alejandro le hace tilín ¡y que hasta se casaría con él!

Dicen que los realities no son más que trabajo y que en el trabajo no surgen amistades verdaderas... pero eso no siempre es así. Algunos se lo toman al pie de la letra, pero ya hemos visto salir varias relaciones de un reality: Yoli Claramonte y Jonathan Pérez (aunque han acabado rompiendo tras convertirse en padres), Bea Retamal y Dani García... y podría volver a pasar, porque Marta López ha confesado que, tras su paso por 'Supervivientes', ¡se casaría con Alejandro Albalá "si tuviera quince años más"!

El ex de Isa Pantoja, junto a Olga Moreno, ponía a Marta por las nubes en una conversación en la isla, en la que decía que se acordaba mucho de ella, que le transmitía mucha tranquilidad a pesar su hiperactividad y que la recordaba "como una diosa", algo que la mujer de Antonio David Flores también compartía. Unas palabras que Marta, ya en España tras su paso por el reality, ha recogido con mucho cariño: "Les quiero muchísimo, tengo el corazón dividido con ellos, y sé que van a estar en mi vida para siempre. Es una cuestión de feeling, de piel. A todos los concursantes les quiero, pero con Olga y Alejandro es algo especial. Yo siempre he dicho que si él tuviera quince años más me casaba con él".

Al final sabemos que la edad sólo es un número, pero a Marta había algo que le descuadraba, y es que él sólo tiene 26 años mientras ella cumplirá este año 48, y se notaba en los comentarios que él hacía: "Voy a ir a tu casa a jugar a la 'Play' con tus hijos". Un comentario que en el plató despertaba mucha ternura, pero que le parecía, aún, bastante infantil, y es que ella en la vida busca otra cosa... ¡Lástima!

