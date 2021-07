Bea Retamal y Dani García se conocieron en el pisito de 'Solos' y se han hecho inseparables

La pareja ya ha realizado varios viajes juntos... pero el último, a Ibiza, fue un desastre

Ahora han juntado a sus familias para saber qué opinan de ellos como pareja

Uno de los momentos clave en una pareja es presentar a las dos familias, y es que es importante saber si todo fluye tan bien entre ellos como lo hace entre los dos, y Bea Retamal y Dani García han querido hacer el experimento. Con muchos nervios, Bea ha puesto su casa de Valencia para la gran reunión, y allí ha podido saber lo que opinan los familiares de ella sobre Dani, y también lo que opinan los familiares de él sobre ella.

Según ha mostrado en su canal de MTMad, todo parecía ir sobre ruedas: las consuegras se echaban unas risas aunque reconocían que ya habían hablado por las redes sociales, mientras que el primo de Dani hacía muy buenas migas con Bea... pero llegaba el momento de las confesiones, y aquí cada uno tenía su propia opinión. El padre de Dani ha sido el más tajante: "Bea es muy gritona pero muy natural. Que igual hay que decirle 'oye, baja un poco el tono de voz... pero a él le veo bien y a gusto, pues todo perfecto", apuntaba.

La abuela ha sido la más sincera: "Dani me gustó, le veo muy sincero, muy agradable. Tiene buen corazón, que es lo principal", ha comentado la mujer sobre su primera impresión del joven, aunque le vio demasiado espabilado cuando vio que se ligaba a su nieta en un abrir y cerrar de ojos... aunque sin duda, la que mas tenía que decir era la madre de la ex gran hermana.

Tras confesar que le gusta mucho Dani para su hija, y que incluso espera que se casen y tengan hijos en un futuro, no ha podido esconder que, hasta que Bea conoció al que hoy es su novio, estaba muy preocupada por ella: "Cuando vi que él se arrimaba mucho a Bea yo dije ‘este se cree que todavía está en ‘La isla de las tentaciones’, porque arrimaba mucha cebolleta, y ya cuando vi que Bea estaba como cortada vi que algo pasaba. Ahora la veo como hacía mucho tiempo que tenía ganas de verla. Yo estaba amargada de verla cómo estaba sufriendo, pero como una no se puede meter en mitad de las parejas… me tenía que callar y sufrirlo en silencio. Lo mejor que le pudo pasar es que la metieran en el pisito con Dani. Todos los días doy gracias", ha revelado. ¡Ay, lo que sufren las madres por sus hijos...!

