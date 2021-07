Tony Spina, a punto de sufrir un accidente con la comida de Marta Peñate.

La pareja de moda formada por Marta Peñate y Tony Spina se han sentado ante la cámara de 'mtmad' para abrirse en canal. La pareja ha hablado desde su parte más íntimas y han contado a sus fieles seguidores cómo es su vida sexual. ¿Qué preferencias sexuales tienen la fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y el ex tronista? Ellos han sido de lo más sinceros y más de una risa floja ha salido.

Mantener sexo en sitios públicos, conversación picantes por WhatsApp, ver porno... muchos han sido los ejemplos y los detalles que ha contado Marta y Tony. ¡Y claro!, con este tipo de video en el canal, da para muchísimo salseo. "Me gustan los tatuajes", decía Tony mientras Marta insistía que a ella "nada". "Tony tiene tatuajes pero lo omití. Intento verlos lo menos posible", confesaba la canaria.

Mtmad

Tony confesaba a sus seguidores que había tenido mucho sexo en público: "en muchos baños de discotecas", mientras que Marte cada vez se enfadaba más. "Eso es de guarro que lo sepas". Ambos también han confesado haber mantenido alguna que otra vez una conversación subida de tono por Whatsapp: "Con una o dos personas, no me entusiasma". La verdad que toda la conversación entre la pareja ha sido de lo más agitada, y entre broma y broma se enfadaban.

"¿Te pone grabarte mientras practicas sexo Tony Spina?", le preguntaba Marta con algo de ironía. "Soy muy clásico y aburrido en este tema", confesaba el ex tronista. "A mi no me pone grabarme, ¿qué me voy a grabar para verlo después?". "Es mejor vivirlo", le apoyaba Tony. Por último la pareja contaba qué es lo que más le ponía de ellos. Marta ha dicho que la cara de Tony y los brazos. A Tony le encanta de su chica su cara y el pecho.

