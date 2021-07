Los retoques en el clan Kardashian es algo que está a la orden del día. Prácticamente todos los miembros de esta familia han recurrido a ellos para eliminar aquellos aspectos que no le gustan de su físico y verse mucho mejor. Una decisión que está fenomenal si a ellos les ayuda a sentirse mejor consigo mismos. El problema existe cuando a la hora de editar las fotografías que suben a sus redes sociales comienzan a pasarse con la utilización del Photoshop, y es que acaban haciendo verdaderas barbaridades, como le ha ocurrido en esta ocasión a Khloé Kardashian.

Hace unos años la empresaria ya compartió una fotografía en la que aparecía con ¡14 dedos! Sin duda, una instantánea que dio mucho de qué hablar y que nos hizo pensar que tal vez podría venir de otro planeta. Pues bien, ahora parece que le ha vuelto a ocurrir, aunque en esta ocasión ha optado por ponerse solo seis en el pie, todo un detalle.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los encargados de darse cuenta de esta pequeña "mutación" han sido sus seguidores, que no han podido evitar lanzar numerosos comentarios tras ver la fotografía que Khloé ha subido a su perfil de 'Instagram'. En ella, aparece posando en bikini para anunciar su nueva línea de ropa de baño: Neon Swim. Sin embargo, parece que los usuarios han acabado fijándose en todo menos en eso, y viendo su pequeño retoque no nos extraña.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al observar detenidamente la fotografía, se puede ver cómo Khloé tiene dos meñiques muy pegados fruto de un montaje en Photoshop que no ha gustado nada a sus seguidores, y es que ya llevan un tiempo pidiéndole que suba fotos de ella al natural.

En su defensa diremos que no es la única de la familia a la que le ha sucedido, y es que Kim Kardashian ya apareció en otra ocasión con seis dedos también. Sin duda, parece que a este famosos clan familiar les encanta eso de aparecer con más dedos de los que realmente tienen.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io