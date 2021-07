Borja y Blanca Thyssen disfrutan de sus vacaciones en familia. Los Thyssen ya están en Ibiza ¡con sus polluelos! Cinco, nada más y nada menos: Sacha, de 13 años; Eric, de 11; Enzo, de 10; Kala, de seis años y la pequeña India, que vino a completar esta numerosísima familia el pasado mes de diciembre, apenas unos días después de descubrirse que Blanca estaba embarazada.

Durante sus vacaciones en Ibiza, Blanca Cuesta, de 45 años, presumió de cuerpo en bikini solo siete meses después de ser mamá por quinta vez. Y como si nunca lo hubiera estado, a juzgar por la impresionante figura que luce con un bikini en tonos rosas y morados. La nuera de la baronesa Thyssen se dio un tranquilo chapuzón mientras su marido, Borja, que el 24 de julio cumple 42 años, jugaba con los pequeños. Primero los empujaba desde el barco para que cayeran al agua y luego se tiró él. "Tiene una relación muy bonita con sus hijos", dijo recientemente Blanca sobre él. Y lo cierto es que se nota, porque no dejó de entretenerlos bajo la atenta sonrisa de Blanca, que finalmente también participó en el juego.

Ni rastro de Tita...

Agencias

A la que no vimos por ningún lado fue a la baronesa Thyssen. ¡Y eso que ella también suele frecuentar Ibiza! Quizás en los próximos días, para celebrar el cumple de Borja, viaje hasta la isla con sus mellizas, Carmen y Sabina, y así podamos disfrutar de una bella estampa de familia feliz… Borja, que en junio de 2020 perdió a su padre biológico, Manolo Segura, disfrutó de la compañía de sus hijos y compartió juegos con dos de ellos en la cubierta del barco. Junto a ellos se lo pasó bomba saltando desde la cubierta del barco y acabaron todos en remojo. Olvidadas las polémicas del pasado, Borja y Blanca han formado una preciosa familia súper numerosa. ¡Enhorabuena!

