Elisabeth Reyes y su marido, Sergio Sánchez, presumen de amor en aguas de Ibiza. La pareja disfruta de unos días de descanso en su isla favorita con la mejor compañía, la de su hija Adriana, de cuatro años. La modelo y el futbolista han aprovecha su estancia en aguas del Mediterráneo para celebrar un aniversario muy especial: el de su relación. "Nueve años juntos y cada día me sorprendes más. ¡Feliz aniversario, mi gitano guapo! Gracias por regalarme tu vida, tu tiempo, tu cariño y tu amor cada día. Te quiero muchísimo". Con estas palabras gritadas desde su IG celebraba Elisabeth Reyes otro año más con el futbolista Sergio Sánchez, con el que comenzó su relación en 2012 y se casaron en junio de 2014.

Para celebrarlo, la que fuera Miss España 2006 y el futbolista viajaron a Ibiza con su hija Adriana, de cuatro años, y disfrutar del sol, el mar, los besos y los juegos. ¡Vamos que han estado como reyes! En sus próximos planes está volver a ser padres y Elisabeth ha explicado que no le importaría volver a recurrir a la reproducción asistida como hicieran con su primogénita.

Más niños

Agencias

Elisabeth nunca ha tenido ningún problema en reconocer que tuvo a su hija Adriana gracias a un tratamiento de reproducción in vitro. "Es lo mejor que he hecho en mi vida", explicó tras incorporarse a su nuevo trabajo: el equipo de profesionales de la nueva Unidad de Apoyo Emocional del Hospital Quirónsalud Málaga para acompañar a la mujer y su familia en el proceso de fertilidad desde el Servicio de Reproducción Asistida.

Agencias

Elisabeth y Sergio se mostraron muy cariñosos durante su travesía. No dejaron de besarse y abrazarse siempre bajo la atenta mirada de su pequeña Adriana, que ya tiene cuatro años. La pareja está disfrutando de unos días de desconexión en su isla favorita.

Agencias

