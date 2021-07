Manel Navarro tiene madera de súper héroe. Con sólo 21 años tuvo que enfrentarse al batacazo de Eurovisión: quedó el último, su discográfica se desentendió de él, su actuación se convirtió en viral y lo dejó con su novia. Lo más fácil hubiera sido tirar la toalla, pero utilizó estas vivencias tan complicadas para componer 'Cicatriz', un EP donde habla de cómo tuvo que reconstruirse.

El catalán no ha estado solo en su vuelta a la música: David Otero, Funambulista, Bely Basarte o Miki Núñez le acompañan en esta aventura. Con el último tiene una sintonía especial: son de la misma edad, se conocen hace años y saben lo que impone Eurovisión. Juntos nos presentaron '¿Qué tal?', la canción más optimista del disco y con la que siguen triunfando.

Manel, que eligieras para tu trabajo el título de 'Cicatriz' resulta muy significativo…

Creo que no lo podría haber llamado de otra manera. Después de Eurovisión, estuve dos años parado sin hacer música y además se acabó la única relación seria que he tenido en mi vida. No fue nada fácil, pero esas heridas ya han cerrado. Ahora hay un nuevo Manel. Estoy muy contento con la música que estoy haciendo.

Todas las canciones hablan de tus vivencias. ¿No te dio miedo abrirte tanto?

No, nada, estoy tan acostumbrado a que opinen de mi vida que ya me da lo mismo. Yo empecé a escribir para desahogarme, porque cuando era más joven pensaba que se me daba mal expresarme hablando.

¿En quién te has apoyado en esta temporada tan complicada?

En mi ilusión, que nunca la he perdido. Yo a los catorce decidí que me quería dedicar a esto y tengo 25 y sigo picando piedra como puedo. Tengo claro que no me voy a rendir. Suena un poco mal, pero creo que se me da bien (risas). Mi familia y mis amigos siempre han estado a mi lado.

Miki, ¿cuéntame cómo ha sido esta colaboración?

Estoy feliz, es un temazo. Ha sido muy fácil, los dos nos conocemos desde los 16 años, cuando coincidimos en la fiesta de cumpleaños de una amiga.

Se nota que tenéis sintonía más allá de la música…

Manel: Siempre que coincidimos hay muy buen rollo.

También os une que los dos habéis estado en Eurovisión. ¿Os arrepentís de haber participado?

Miki: Yo no, es el escaparate musical más importante del mundo. Nunca te va a ver más gente haciendo lo que más te gusta. Pero es duro, eh. Son cinco meses tremendos. Vives para y por esos tres minutos de actuación. Me pasé tres meses solo en un hotel de Madrid ensayando la canción y haciendo promoción diez horas al día. Encima, todo el mundo opina y te caen por todos lados. Hay que tener un psicólogo.

¿Y cómo gestionaste toda la situación?

Miki: Al final tienes que centrarte en las diez personas que tienes más cerca. Si ese círculo te dice que lo estás haciendo bien, si los ves orgullosos, todo va guay. Hay días que pienso que la peña se cree que no tenemos sentimientos. Hay una falta de empatía y amor en este mundo bastante grande.

Manel: También es que te fijas más en los malos comentarios. A veces recibes 100 súper cariñosos, pero uno malo te puede fastidiar el día. Nos da de comer la opinión de la gente y creo que es un precio que tenemos que pagar.

Miki: Yo estoy en terapia y es maravilloso. Si no llega a ser por mi psicólogo hubiera acabado fatal. Yo al salir de ‘Operación triunfo’ tenía ataques de ansiedad cada dos por tres y no sabía lo que era. Ahora estoy feliz, la verdad.

Miki, además acabas de recoger dos discos de oro y dos de platino por tus ventas. Sin duda, se trata de algo muy difícil de conseguir a día de hoy.

Ha sido increíble. Sobre todo porque quiere decir que la gente sigue escuchando mi música después de todo el boom de 'Operación triunfo'. Estoy muy agradecido.

A ambos os gusta la música desde que érais muy pequeños, pero ¿teníais un plan B por si esto no funcionaba?

Manel: Yo jugaba al fútbol en categorías altas y era bastante bueno. Pero en la adolescencia mi padre me regaló una guitarra, empecé a tocar y vi que me gustaba mucho más la música que la pelota.

Miki: Yo empecé a cantar en el cole y luego hice una banda con mis amigos. De hecho, son los mismos que me acompañan ahora. La única condición que puse al fichar por una multinacional era que quería seguir con ellos. Pero sí, yo tenía un plan B. Estudiaba un doble grado de Programación y ADE, luego monté una academia de repaso y me fue tan bien que me cambié a Magisterio. Ahora tengo dos medias carreras (risas).

Manel: Yo también estudié, hice dos años de Turismo y luego lo dejé.

¿Con qué soñáis en la música?

Manel: Uff, yo sueño con llenar un Palau Sant Jordi. Me pongo nervioso sólo de pensarlo.

Miki: Yo iba a decir exactamente lo mismo. También me encantaría poder cruzar el charco. La verdad es que los dos coincidimos en que somos felices con muy poco. No nos fijamos grandes metas, sino que disfrutamos el momento.

Y además de la música y vuestros logros, ¿cómo está vuestro corazón?

Miki: Yo estoy muy feliz. Llevo casi dos años con Sara Roy, que es una música increíble. Nos hemos ido a vivir juntos y hemos adoptado una perrita y un conejo. Estoy encantado, ella me ha enseñado a amar.

Manel: Yo también tengo el corazón ocupado. La cicatriz de entonces está sanada. Tengo pareja, pero no llevo tanto tiempo como Miki. A ver cuánto dura... yo vivo el día a día.

