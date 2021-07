La actriz Isabel Torres ha tenido una recaída en su enfermedad y vuelve a luchar contra el cáncer de pulmón

Así hablaba Paca la Piraña de Isabel Torres en 'Veneno': "Cuando la vi, me eché a temblar"

A Isabel Torres le toca volver a sacar fuerzas de flaqueza, y es que la actriz que interpretó a Cristina Ortiz en la serie de Los Javis 'Veneno' vuelve a tener que luchar contra el cáncer. Fue durante la grabación de la serie cuando tuvo que luchar, en silencio, contra un adenocarcinoma en los pulmones, una condición que Javier Calvo y Javier Ambrossi conocían de primera mano, pero que para ella no supuso ningún problema: es más, reconoció, como anécdota, que los kilos que engordó por culpa de la quimioterapia le sirvieron para dar aún más veracidad a La Veneno en sus años más bajos tras salir de la cárcel.

Ahora, sin embargo, Isabel ha tenido que enfrentarse a un nuevo ciclo de quimioterapia después de que hace unos meses confesara que iba a tener que "seguir peleando", y este fin de semana, entre lágrimas, y sin cabello, ha querido contar en Instagram que está muy agradecida por el cariño que está recibiendo de la gente en estos momentos tan complicados en los que cumple 52 años: "Estoy muy malita", ha reconocido tras una sesión de quimio especialmente dura: "Por supuesto que quiero llegar al año que viene. La vida es muy bonita y no hay nada más bonito que vivir".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Perdónenme por llorar, pero creo que me lo merezco", se disculpaba sin necesidad la canaria, que añadía que había sido una semana muy difícil: "Llevo toda la semana sin levantarme de la cama, sólo lo hice ayer para ir al hospital para que me pusieran algo, porque ya estaba casi muerta", ha dicho entre sollozos. "Me prodigo poco ahora en las redes porque imagínate... mira qué cara, y calva... pero es lo que hay, esta soy yo. Estoy muy agradecida al éxito de 'Veneno', pero también es muy duro lo que me está pasando", señalaba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz ha reconocido en el mismo vídeo que se ha entregado a la meditación para poder pasar por este trago con la cabeza más tranquila posible: "Es durísimo", ha reconocido. Miles de personas ya han enviado un tierno mensaje a Isabel deseándole una pronta recuperación, pero cabe destacar a numerosas personalidades que le han deseado lo mejor, como Bibiana Fernández, Beatriz Luengo, Pepón Nieto, Topacio Fresh Amor Romeira, Vanessa Martín, Goya Toledo o Blas Cantó.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io