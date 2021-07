Marina García ha confesado en más de una ocasión que le encanta cambiar constantemente. Para ella, no hay nada mejor que ir renovándose día a día e ir probando y experimentando cosas nuevas, un pensamiento que le ha llevado querer realizar un nuevo cambio en su vida del que ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores. En concreto, se trata de una renovación de imagen que parece haber impactado y encantado a todas aquellas personas que le siguen en sus redes sociales.

Para la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' la imagen es algo muy importante, y eso es algo que se ve reflejado en sus redes sociales, donde se puede observar lo cuidadas que tiene las imágenes que publica. Sin embargo, parece que ya estaba cansada de las fotografías que tenía en su 'Instagram', y por eso ha decidido comenzar de cero.

"Tenía unas 400 publicaciones. Las he archivado todas y me he quedado solo con 25", ha confesado a través de su canal de 'Mtmad'. El motivo principal por el que ha querido hacer esto es porque cree que antes su 'feed' era demasiado oscuro. "He decidido darles más luminosidad", algo que cree que puede beneficiarle también a la hora de contactar con marcas.

Lo cierto es que de sus primeras fotografías a estas hay una gran diferencia. "Antes me gustaba enseñar mucho e iba más maquillada", ha explicado mostrando una de las instantáneas que ya tiene archivadas. Ahora, según ha indicado ella misma, prefiere subir contenido donde aparezca mucho más "natural" y sin "enseñar tanto", un cambio que achaca a que ahora es más madura que antes.

Lo cierto es que parece que esta nueva faceta suya ha encantado a sus seguidores, que no han dudado en preguntarle cómo lo ha hecho. Por su parte, ella también parece más feliz viéndose así, aunque no descarta que en un futuro vuelva a cambiar. "Renovarse o morir", ha indicado entre risas, confesando que ella cada año parece una persona nueva.

