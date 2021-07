Cuando uno entra en 'Solos' no sabe cómo va a terminar: que se lo digan, por ejemplo, a Chiqui, que tuvo que abandonar por un accidente en una clase de fitness, o a Julen de la Guerra, que casi pierde un ojo ¡fregando! El ex de Violeta Mangriñán estaba haciendo los platos tranquilamente después de comer cuando una gota de friegaplatos le salpicó de lleno en el ojo. Rápidamente trató de lavarlo a pesar del escozor, pero las horas iban pasando y aquello sólo iba a peor...

Su compañera, Inma Campano, estuvo toda la noche en vela cuidando de su compañero, que finalmente, con el ojo completamente escocido, tuvo que abandonar temporalmente el reality para acudir al hospital. Horas más tarde, ya recuperado, Julen volvía para alegría de la sevillana, que le recibía hasta con aplausos: "Te he echado mucho de menos. Del 1 al 10, 20.000", le decía abrazándole una y otra vez. "Estás súper bien, pareces otro", añadía sorprendida. "Yo pensaba que perdía el ojo", exageraba él.

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Julen confesaba que su visita al hospital había sido "una odisea", pero que finalmente había podido recuperarse tras pasar allí varias horas. De hecho, él también confesaba que había echado "mucho, muchísimo" de menos a Inma, e incluso quiso tener un detalle con ella para que demostrarle que había estado en su mente todo el rato: ¡su pulsera de ingreso! "Me lo he guardado para ti", le decía a una enternecida Inma: "Anda, gracias por acordarte, dame un abrazo. me gusta mucho", respondía conmovida por el detalle.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io