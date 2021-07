José Antonio Avilés, destrozado, confirma que ha roto con su novio: ''He sido demasiado invasivo"

José Antonio Avilés sigue muy afectado por la separación con el que era su novio. Llevan sin estar juntos una semana y se le está haciendo de lo más complicado. Su novio rompía con el minutos antes de comenzar el programa y eso bloqueó al colaborador. A penas llevaban tres meses de relación, pero Avilés confesaba estar de lo más feliz y enamorado.

'Viva la vida' se ha puesto en contacto con Antonio Vega, el que era novio del colaborador y ha querido contar al programa los motivos por los que ha querido romper con Avilés. "Él llevaba un ritmo mucho más acelerado que yo, me llamaba cada 5 minutos, estaba muy encima mío, a los 15 días me dijo 'te quiero'... Yo soy muy independiente y en más de una ocasión le dije que echara el freno. No estábamos en la misma línea", contaba el joven con total sinceridad.

Esta declaraciones las pudo escuchar el colaborador y no puede reprimir la emoción. José Antonio Avilés no pudo contener sus lágrimas mientras le confesaba a Emma: "He buscado en Antonio las carencias que hay en mi vida". El cordobés le contaba a la presentadora que desde la ruptura se encuentra muy bajo anímicamente hablando: "Lo que aguanto en la calle, en redes sociales... es inaguantable. Voy por la calle y a mi la gente me insulta", se sinceraba Avilés.

Emma ha querido darle algún que otro consejo a su compañero para que pase este mal trago. Emma le decía a Avilés que siempre "tiene que estar equiparado lo que das y lo que te dan porque sino es complicado". "Hay algo que se llama respeto y esto nos lo merecemos todos", sentenciaba no sin antes decirle que a lo largo de la vida se cruzará de manera inevitable con gente mala y buena.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io