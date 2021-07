Julen e Inma Campano han podido hablar con sus familias por videollamada... y la sevillana se ha echado a llorar al ver a sus "hijos"

La familia de Julen lo tiene claro: "¿Por qué no os emparejáis?"

No te pierdas ni un detalle de 'Solos' en quemedices.es

La convivencia en el pisito de 'Solos' entre Inma y Julen cada vez va más sorbe ruedas: los dos se llevan a las mil maravillas, y aunque parece que no quieren tener nada en lo que a relaciones se refiere, se tienen mucho cariño y ya se pueden considerar amigos con todas las letras. Los dos concursantes han podido hablar con sus respectivas familias tras 3 semanas encerrados, y además, lo han podido hacer por videollamada (hasta ahora las comunicaciones solían ser por teléfono)... y, como era de esperar, ha habido lágrimas, y muchas.

Inma ha sido la más llorona, pero no sólo por ver a sus padres, sino por ver a sus "hijos" y no poder estar a su lado. ¿Que qué hijos? ¡Sus pájaros! Campano tiene 4 y les considera casi descendientes aunque no les haya parido: "Parece que los tengo abandonados. Me da mucha pena", decía entre sollozos, aunque tanto sus padres como Julen intentaban calmarla: "Ellos están aquí muy bien, casi como si estuvieran contigo. Les da el sol, tienen su comida, su manzana..."; "No los tienes abandonados, están muy bien cuidados con tus padres", decía la madre de Inma y luego Julen.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Superado el trauma de las mascotas, la "parejita" ha podido charlar y ponerse al día con la familia de Julen, algo que a Inma le hacía especial ilusión, porque sólo conocía sus voces... y parece que lo de que terminen gustándose y saliendo como pareja no sólo lo piensan muchos seguidores del programa, sino hasta la abuela del ex tronista: "Ya que os compenetráis tan bien, ¿por qué no os emparejáis?", decía la mujer sin cortarse un pelo, ante lo que Inma sólo podía soltar una risa nerviosa. "Porque yo ahora quiero estar a mis cosas, abuela", respondía el nieto muerto de la vergüenza, aunque todos sabemos que con Sandra Pica tiene algo pendiente. ¡Qué papelón!

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io