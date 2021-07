Steisy y Pablo Pisa se han echado unas risas transformándole a él en drag queen con maquillaje, vestido, tacones y peluca rosa.

Hace unos días, la ex tronista revelaba, tas años de silencio, su durísimo pasado

Así está la pareja tras arreglar su última crisis

Caer en la monotonía en una pareja siempre es muy fácil si no se cuida la llama del amor, pero sabemos que eso a Steisy y Pablo Pisa no les va a pasar. La pareja podrá tener su más y sus menos, sus crisis más o menos gordas... pero al final siempre vuelven el uno al lado del otro, y es que, como dijeron en una ocasión, si llegaran a romper algún día, para los dos sería traumático. Por eso, ya se encargan ellos de hacer planes divertidos y de estar siempre bien (con ayuda de terapia, como ellos mismos han confesado), y lo último que se les ha ocurrido ha sido ¡transformar a Pablo en drag queen!

Aprovechando el tirón y el exitazo de 'Drag Race España', el arquitecto ha querido sacar a relucir su venazo más 'drag', y ha sido su novia la que se ha encargado del cambio: base, polvos, pestañas, colorete, cejas, purpurina... todo era poco para transformar a Pablo prácticamente en mujer, pero finalmente, y tras una ardua tarea y muchas capas de todo... ¡por fin lo ha conseguido! ¿Preparados para ver el impactante cambio?

Sí, el de la imagen es Pablo cubierto de maquillaje, con un perfecto 'contouring' y una peluca rosa, además de un vestido de lentejuelas que Steisy le ha prestado para la ocasión. "No me reconozco", decía un incrédulo Pablo frente al espejo, para luego piropearse a sí mismo: "Tengo cuerpazo de señora. Mira qué culo. y sin operar", decía él, y Steisy se partía: "Estás muy buena".

Han rajado de otros influencers

Lo que también une mucho com pareja es criticar a otros, y la pareja no se ha cortado un pelo hablando, por ejemplo de Dulceida y Alba Paul, que hace unas semanas se daban un tiempo tras 7 años juntas: "Creo que hay mucha intención de que vuelvan, pero son una pareja atípica, porque con ellas vivía otro chico, cuando se iban por ahí casi nunca se iban solas... esto tiene que ser porque no quieren verse solas la una con la otra, o que después de 7 años se han desenamorado", apuntaba la granadina.

Tampoco han dudado a la hora de hablar de Loveyoli y su novio, Jorge, al que hace unos días se le pasó por la cabeza ir a un reality si se lo propusieran: "Jorge es el gran desconocido. Si ni siquiera pudo explicar bien lo del reality, porque ella se puso hecha una fiera y él agachó la cabeza. Aún no le hemos visto en su máximo apogeo", apuntaba Steisy.

