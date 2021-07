Julen e Inma Campano han tenido que dejar el reality 'Solos' tras el positivo de él

El programa ha echado el cierre hasta nuevo aviso: regresará con 'Solos on the beach'

Todas las novedades de Solos, en quemedices.es

El próximo septiembre el reality 'Solos' iba a cumplir un año de emisiones casi ininterrumpidas después de que hayan pasado por él más de 25 concursantes, pero ahora ha tenido que echar el cierre debido al COVID. Desde que se estrenara el reality, no había habido ningún problema relacionado con la pandemia, pero este martes 20 de julio, finalmente, el coronavirus se ha colado en el pisito de la mano de Julen, que después de que el programa anunciara su cese por "medidas preventivas", anunciaba que había sido él el que había dado positivo en un test: "Estoy bien", ha resumido en su cuenta personal de Instagram.

Su última salida del apartamento se produjo hace unos días después de un accidente en el ojo mientras fregaba que le mandaba al hospital, aunque aún no se sabe si el contagio se pudo producir ahí o en alguna de las visitas que han tenido estos días en el programa. Mediaset realiza diariamente test de antígenos a todos los colaboradores que salen en pantalla debido a que deben quitarse la mascarilla, pero quizá un falso negativo en el test de antígenos ha hecho que el virus se instale en la casa.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace tan sólo unas horas, el propio Instagram de 'Solos' colgaba un simpático vídeo de Julen e Inma Campano en el que ya se podía ver a Julen con tos y la voz tomada: "Cuando volví del hospital me hicieron un test de antígenos que dio negativo, pero por la noche me empecé a encontrar mal, me lo repitieron y dio positivo", revelaba él tras su salida para tranquilizar rumores y dejar claro que estaba bien dentro de lo que cabe.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Vienen novedades

De momento, el programa ha echado el freno de mano, pero ya han anunciado novedades: en apenas unos días, volverán a arrancar con un 'Solos on the beach', un nuevo formato del programa que, presumiblemente, se trasladará a una zona de playa, aunque no sabemos, de momento, cómo se desarrollará: Si se supone que no pueden salir al exterior, ¿aguantarán los concursantes sin pisar la arena y el mar? Atentos, que os lo iremos contando en los próximos días...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io