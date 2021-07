La nueva etapa de Rocío Carrasco en Telecinco como colaboradora y dueña de una sección en 'Sálvame' ('Hable con ella') está dejando momentos para el recuerdo, pero en especial el que se vivió este martes en el programa, donde hubo un cruce tan esperado como poco común: el de Rocío con un antiguo miembro de su familia materna, su ex cuñado Kiko Jiménez. El de Linares fue, durante años, parte de la familia Mohedano por su relación con Gloria Camila Ortega, hermana de Rocío, pero debido al distanciamiento de ambas partes nunca llegaron a conocerse... hasta ahora.

Kiko nunca quiso meterse en la relación de Carrasco con la familia, pero tras ver la docuserie, y aunque tuvo durante años una gran relación con Antonio David Flores, se ha posicionado, sin miramientos, del lado de Rocío. Jorge Javier fue el primero en decirle que ese encuentro se iba a producir, y le preguntó, en frío, si le hubiera gustado conocerle mientras fue su cuñado: "Si le gustaba a Gloria, ¿por qué no?", apuntaba, dejando claro que si le gustaba a Gloria, era más que suficiente. Una reacción que nada ha tenido que ver con la de la familia Mohedano respecto a su marido, Fidel Albiac, contra el que han cargado siempre que han tenido ocasión.

Mediaset

Dardo a Olga Moreno

Contra quien sí ha querido hablar ha sido Olga Moreno. A muchos ha sorprendido que la mujer de Antonio David haya llegado a la final de 'Supervivientes', pero a Rocío Carrasco no, por una sencilla razón: "No me extraña nada que haya llegado Olga a la final. No lo he visto (haciendo referencia al llanto) pero me lo han dicho, y no me extraña nada porque ella es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle nada, está claro. Superviviente nata. Si tiene que ganar…".

¿Tensión por el otoño?

Rocío ha intentado no airear demasiados trapos sucios con su familia, y es que el próximo otoño sacará a la luz todo el sufrimiento que ha vivido por su parte en la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío'. ¿Recibirá 'caña' también Kiko Jiménez... o Rocío sólo hablará de su familia?

