Bea Retamal se ha sincerado con sus fans sobre el problema de salud que sufre en los ovarios

Su novio, Dani García, la ha apoyado en todo momento: así se conocieron en 'Solos'

La vida de un influencer no es siempre de color de rosa, como vemos en las redes sociales, y Bea Retamal es un buen ejemplo de ello. La ex concursante (y ganadora) de 'GH 17' siempre muestra la mejor parte de su vida en sus redes sociales, pero ahora, en su canal de MTMad, se ha querido sincerar con sus seguidores sobre algo muy serio: un problema de salud que podría tener serias consecuencias para ella (y también para su pareja) en el futuro: "Hoy tendría que estar haciendo las maletas, preparando mis looks...", comenzaba diciendo Bea en el avance de su nuevo vídeo, que se suponía que tenía que ser de un nuevo e idílico viaje en pareja... pero sus planes se han visto truncados.

"Hace unos días empecé con un dolor de ovarios que yo creía que era normal", dice refiriéndose a su menstruación, pero lo que iba a ser una visita al médico rutinaria acabó en varias pruebas y un diagnóstico desolador: quizá tenga que ser operada. "Al día siguiente tenía cita con mi ginecóloga, y ahí vino el drama: la respuesta de la doctora fue que, si me operaban, no podría ser...", apuntaba justo en el momento en el que se le quebraba la voz. "No lo puedo visualizar muy bien", ha atinado a decir con un hilo de voz.

Dani García, siempre a su lado, ha decidido estar presente en un momento tan duro para ella, y es que, después de presentar a sus respectivas familias, y tener el beneplácito de todos en su relación, lo suyo ya va viento en popa: desde que se conocieron en el reality 'Solos', a pesar de que ella entró con novio y acabó rompiendo con él por teléfono en una sonora pelea, sabían que se volverían inseparables. ¿Conseguirán casarse y tener hijos, como se propusieron en su viaje a México tan sólo unas semanas después de empezar a salir?

