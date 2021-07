Inma Campano y Julen han tenido que decir adiós a 'Solos' tras dar él positivo en COVID

La sevillana ha asustado a sus fans al tener que ser trasladada en ambulancia hasta Sevilla: "Es por protocolo"

Si parecía que los más fuerte que podía pasar en 'Solos' era que tuvieran que cancelar temporalmente el programa por el positivo de Julen en coronavirus, ahora resulta que nos hemos enterado de que ella ¡ha tenido que ser trasladada en ambulancia hasta su Sevilla natal! La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido volver a sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a sus fans y también para tranquilizarles y decirles que ella estaba estupendamente pero... ¿entonces qué hacía en una ambulancia?

Tras el positivo de Julen (que aún se desconoce si ha sido por alguna visita al piso -a pesar de que se hacen test de antígenos- o si se pudo contagiar en su visita al hospital tras su accidente doméstico fregando) todas las alarmas han saltado en Mediaset, y además tener que sacar del pisito a los concursantes para que hagan su respectiva cuarentena, han activado el protocolo de seguridad para evitar diseminar el virus: "Vuelvo a Sevilla. Estoy en una ambulancia por protocolo, pero he dado negativo en el test, así que podéis estar tranquilos", contaba con la mascarilla puesta y con claros signos de haber estado llorando en su despedida por su máscara de pestañas corrida, y es que no podían enviarla en cualquier otro transporte sin saber seguro si podía portar el virus.

Al final ha dado positivo

Horas después, este mismo miércoles, al repetirle la prueba (y ya aislada en un piso), ella también daba positivo: "Creo que era obvio, hemos estado en contacto directo durmiendo, cocinando... era lógico. Además, estuve con antibiótico por la muela que me sacaron, y eso te baja mucho las defensas", ha explicado antes de mandar un aviso a sus seguidores: "Al final hasta allí, que es donde más aislado podías estar, ha llegado el COVID. Es algo incontrolable", ha contado, a la vez que revelaba que ésta será la segunda vez que pase la enfermedad: "Por hora sólo estoy cansada. Espero que los efectos sean menores que la primera vez que lo cogí hace un año", ha añadido en sus historias de Instagram. ¡Ánimo y que te mejores!

