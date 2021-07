La cantante norteamericana Ashley Nicolette Frangipane, conocida internacionalmente Halsey, anunció el pasado mes de enero del 2021 que estaba estaba esperando a su primer hijo. La cantante mostró esta buena nueva a través de sus redes sociales con una tripita ya considerable, una foto que recibió muchos comentarios de cariño de sus seguidores y amigos íntimos de Halsey.

Ashley Nicolette ya tiene en brazos a su hijo, que vino al mundo el 14 de julio de 2021. Halsey ha preferido dejar pasar unos días para dar a conocer la noticia de su reciente maternidad y así estar tranquila con su familia y con el pequeño integrante. La cantante enseñó a su hijo de la misma manera que cuando supo que crecía en sus entrañas, por Instagram. En estas primeras y únicas fotos se puede ver a la cantante sosteniendo en sus brazos a su bebé mientras mira con mucho amor a su pareja, Alev Aydin, que a su vez observa con todo el cariño a su hijo recién nacido. En la siguiente imagen, aparece el pequeño siendo amamantado por Halsey.

"Gratitud. Para el nacimiento más 'raro' y eufórico. Con el impulso del amor. Ender Ridley Aydin. 14/7/2021", escribía Halsey en su post. El nacimiento del pequeño Ender es lo más bonito e increíble que le ha pasado a la cantante y como duelen decir: Los niños suelen venir con un pan bajo el brazo. ¡Pues así es! Halsey sacará su próximo disco a finales de agosto de 2021 y se tratará de una oda a las embarazadas del mundo. No solo en la carátula, donde aparece ella en un trono con un bebé, sino que su intención es hablar de lo bueno y lo malo que tienen el embarazo y el parto.



