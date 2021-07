Lucía ha estallado ante las críticas que recibe de los haters cada hora en su móvil

La gaditana ya explicó cómo se encuentra su relación con Isaac

Así es el nuevo nidito de amor de la pareja

Lucía Sánchez, literalmente, no puede más. Así lo ha confesado en su canal de MTMad, donde se ha querido abrir de par en par con sus seguidores sobre sus haters y el daño que hacen. No es la primera vez que un influencer sufre este tipo de acoso entre amenazas e insultos de gente a la que no cae bien, y muchos como Rocío Flores, Cristina Pedroche o Khloé Kardashian han explotado en más de una ocasión, y ahora la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha dejado claro que, a veces, se pasan de la raya.

"A mí me han llegado a decir que ojalá a toda mi familia le entre un cáncer y se mueran. O que tengo cara de síndrome de Down. ¿Creéis que esas son cosas con las que se pueden insultar?", ha dicho muy seriamente en su canal para tratar de hacer reflexionar a sus haters más violentos. A pesar de las claras amenazas y vejaciones públicas (y también en privado) que recibe, parece que aún no se ha molestado en denunciar ante las autoridades. Sí lo ha hecho públicamente para que se sepa qué tipo de seguidores tiene, pero ha parado por una sencilla razón: "Quizá eso es lo que quieren, porque cuando publico en 'stories' un pantallazo de un comentario, la gente va a decirles cosas, y luego vienen a mí a decirme cosas peores y a provocarme para que vuelva a subir otro comentario suyo", ha relatado.

Lucía ha dejado claro que ella ya tiene "muchos problemas" como para que insultos tan burdos como "puta" o "cerda" le afecten, pero sí sufre por su familia, porque a veces los leen y les sienta muy mal. "A mí me resbala, pero imaginaos que pilláis a una niña que sí le afecta. A mí hoy me dicen que parezco anoréxica y al día siguiente que soy una vaca. ¿De verdad he engordado 200 kilos de un día para otro? Peso 48 kilos, soy una chica normal. ¿De verdad no sabéis el daño que podéis provocar a algunas personas con esas cosas?", se ha preguntado, antes de revelar que 'no puede más': "He pedido ayuda psicológica para gestionar todo esto".

"Me siento despreciada"

Con esas palabras, Lucía ha dejado claro lo que siente cuando parte de sus seguidores la intentan humillar día a día, aunque sabe que los mensajes de cariño siempre sean muchos más, pero ha llegado a un punto en el que ya no sabe cómo actuar en las redes: "Si poso natural y me sale tripa, 'es que estás gorda'; si salgo en una foto súper posada y divina, 'qué poca naturalidad, tienes 800 retoques'. Yo por ejemplo tengo estrías en el pecho, y es uno de mis mayores complejos. Si se ven en las fotos, 'tienes estrías'. Gracias, no me había dado cuenta. Y si las suavizo para que se noten menos, 'ya le has metido 25 filtros, qué poco natural'. ¿Me queréis decir que c*ño queréis?", ha dicho con exasperación.

Lucía, además, ha puesto en valor su trabajo, que al final es mostrar su vida porque hay gente a la que le interesa: "A mí hay días que me apetece estar en la cama y desconectar, y no puedo, porque si un día te relajas el móvil no para: '¿dónde estás?', 'hoy no has subido nada', '¿estás bien?'. Nosotros no tenemos intimidad, porque estamos todo el día poniendo una sonrisa aunque no queramos y mostrando qué hacemos, dónde vamos, qué comemos, a nuestra familia, nuestras parejas, nuestras mascotas... y sí, lo he elegido yo y estoy feliz, pero no digáis que no trabajamos y que vivimos del cuento. A esos que lo dicen les daba yo sólo 24 horas en mi vida", ha sentenciado.

