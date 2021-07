Bella Hadid luce cuerpazo en bikini en sus primeras vacaciones con su novio

Bella Hadid está en el sur de Francia pasando unos días con amigos después de deslumbrar con su vestido en Cannes

La modelo a veces también la lía y se convierte en una de las peor vestidas

Bella Hadid tiene sólo 26 años, pero su popularidad sigue subiendo enteros. Y no sólo por su buen hacer sobre las pasarelas, sino también por su actitud provocativa vistiendo modelitos que serían imposibles en otros cuerpos y que no dejan indiferente a nadie, como el sujetador joya que lució días pasados en un estreno en Cannes. Pero, fuera de las cámaras, Bella es una millennial más que disfruta de la vida y de los placeres del verano, como bañarse en una playa con su nuevo novio y unos amigos. Ninguno podía despegar sus ojos de la top.

La modelo, de origen libanés por parte de padre y holandés por su madre, se mostró relajada al natural, sin una gota de maquillaje ni pose de estrella. Está orgullosa de su cuerpo, estilizado y fibroso, que cubre con un escueto bikini negro que le tapa lo justo (es que ni cuando se sienta le salen 'lorzas' en la tripa. ¡Qué fuerte!).

Gtres

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pendiente de ella en todo momento estaba su novio, el diseñador gráfico Marc Kalman, con el que comenzó a salir la pasada primavera. Deben de ir muy en serio pues, aunque se le ha relacionado con varios chicos desde que rompiera con el cantante The Weeknd (con e que mantuvo una relación intermitente nada menos que durante 4 años), ahora se ha visto segura de proclamar su amor a los cuatro vientos en las redes sociales... ¿Será que esto tira "p'alante" y tienen planes de futuro...? De momento a los dos se les ve felices, y eso es lo que importa, aunque también es cierto que han tardado UN AÑO en desvelar públicamente su relación...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io