El actor Hugo Silva ha dejado claro que no le gusta que le llamen señor: "Me ha hundido en la puta mierda"

Cada verano, ya con más de 40 años, sigue surcando las olas con su tabla, una de sus grandes pasiones

Un día eres joven y al siguiente ya haces ruiditos al sentarte y al levantarte de una silla, y también un día eres joven y al siguiente te están llamando 'señor' y tratándote de usted por la calle. Es lo que le ha pasado al actor Hugo Silva, que a sus 44 años, aunque no los aparente, le ha llegado el momento de ser un 'señor' a ojos de los más jóvenes. Según ha contado él mismo en sus redes sociales, cuando trataba de pasar al lado de un par de adolescentes, uno de ellos le ha dicho al otro 'deja pasar AL SEÑOR', y eso ha dejado a Hugo completamente noqueado.

El actor de 'Karabudjan' se ha querido desquitar en Twitter de ese mal trago en el que se ha visto ya decrépito con sus seguidores, y su comentario ha sido tan coloquial que se ha ganado el cariño de miles de fans que le han hecho viral, con más de 1.000 retuits y más de 30.000 'likes', y es que a todos nos ha pasado alguna vez que personas a las que ni siquiera doblamos la edad nos llamen 'señor' o 'señora'. Un mal trago, sí, pero también un buen baño de realidad...

Acaba de decirle un adolescente a otro “deja pasar al señor” refiriéndose a mi



Se que quería ser amable pero me ha hundido en la puta mierda..#vengassstaluego — Hugo Silva (@rastacai) July 20, 2021

Las risas de sus seguidores se han oído por todo el país, pero sin duda lo mejor han sido las respuestas que ha recibido: "Cuando llegas a los 50 estás más acostumbrado y te gusta que la gente joven sea educada, pero es verdad que al principio jode en lo más hondo, es como la tónica: al principio la odias, luego la aceptas y finalmente te encanta. Pues esto igual, señores", le ha dicho un follower. "A veces son más crueles cuando no quieren serlo. A mí la primera vez que me trataron de usted (y aún no estoy vacunado) se me clavó algo en el pecho", apunta otro. "Un día eres joven, y al día siguiente te llaman 'señor'. Pues vete preparando para cuando te cedan el asiento en el Metro. Esa fue la puntilla", añade otro más.

