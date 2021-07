Melodie ya hizo un tour por su casa, pero ahora ha enseñado la 'panoja': ¡su enorme colección de bolsos y zapatos!

La ex concursante de LIDLT confiesa que le encanta la moda desde pequeña: "Siempre he tenido bolsos de marca"

Si hay algo que nos gusta de los famosos es que nos enseñen sus casas: cómo tienen decorado el salón, qué sábanas han escogido, si está la cocina limpia o no, si tienen un estilo más moderno o más antiguo... y es que si la ropa dice mucho de alguien, al final la personalidad se plasma en la decoración de su hogar. Melodie Peñalver, por ejemplo, ya hizo un 'house tour' hace algunas semanas para su canal de MTMad, y ahora ha vuelto para mostrar lo que le quedaba: su armario.

Sus fans le han pedido por redes sociales por activa y por pasiva que les enseñe su vestidor, así que dicho y hecho, pero como tiene tanto que es imposible abarcarlo en un vídeo, ha decidido enseñar su ingente cantidad de bolsos y su larga colección de zapatos... y con algunos vais a alucinar.

La joven valenciana no escatima en gastos cuando a bolsos se refiere: Dior, Louis Vuitton, Prada, Tommy Hilfiger... está claro que los bolsos de firma son los que le gustan, aunque también combina con marcas más asequibles como Mango o Zara, pero lo importante para ella no es solo la marca, sino la tendencia y la versatilidad: "Ahora se llevan mucho las firmas, pero yo siempre he tenido bolsos de marca. Cuando yo era más pequeña, si tenías algo de Michael Kors o de Guess, eras top", recuerda.

Pero sin duda, donde más variedad de marcas tiene es en los zapatos: Melodie ha querido sacar sólo ALGUNAS de sus sandalias favoritas (que no son pocas) para dar ideas a sus seguidoras, aunque no sabemos si estarán al alcance de todos los bolsillos: Prada, Dior, Gucci, Carolina Herrera... ¡menuda colección! Pero no queremos saber la cantidad de dinero que tiene invertido en sus zapatos, porque seguro que son varios miles de euros. Eso sí, mientras ella se lo pueda permitir ¡que lo disfrute!

Tiene su propia marca

Melodie lleva tiempo ultimando detalles de su propia marca de complementos, y con su salida en la tele y la fama que ha ganado gracias a las redes sociales, por fin ha visto impulsado el negocio de sus sueños: casi como quien no quiere la cosa, ha enseñado dos bolsos de rafia de lo más elegantes en color arena y en negro que ha adelantado que estarán en su colección. ¡Qué ganas!

