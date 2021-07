antonio david y carlota corredera, así fue su cara a cara en los juzgados

Las espadas están en alto, y ahora más que nunca… El juicio por despido improcedente que Antonio David Flores puso a La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', se celebró el pasado 19 de julio. En él se vieron las caras el ex guardia civil, David Valldeperas, Gema López y Carlota Corredera, defensora a ultranza de Rocío Carrasco. La tensión se mascaba en el ambiente…

El ex de Rocío Carrasco estaba muy tenso a su llegada a los juzgado de Princesa, en Madrid, pero a la vez seguro del paso que estaba a punto de dar. Iba acompañado de sus abogados.

Un "daño irreparable"

El resultado de este cara a cara no ha sido el esperado por Flores porque el juicio tuvo que suspenderse al no comparecer Jorge Javier Vázquez, también citado, ni uno de los directores, Alberto Díaz. "Sí, se ha suspendido", confirmó Antonio David. Era de las pocas veces, en meses, que hablaba con la prensa: "A raíz del documental de Rocío, mi vida y la de mi familia ha dado un giro completo de 180 grados. Se nos ha hecho un daño que es irreparable durante todo este tiempo, que llevamos casi cuatro meses de absoluto machaque y difamación diaria en todos los medios de comunicación. Incluida La Fábrica de la Tele, por supuesto", dijo.

No habló con sus ex compañeros

El momento de máxima tensión llegó cuando el ex guardia civil y sus ex compañeros se encontraron frente a frente. "Nosotros hemos venido en calidad de testigos y ya está", dijo Carlota Corredera. Y remató Gema López: "Estaba en la sala pero no hemos tenido ocasión de hablar. No hemos coincidido". Ahora, tendrán que volver a verse en septiembre, para cuando se ha aplazado el juicio.

