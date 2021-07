Fiama y Ferre han sido los nuevos concursantes confirmados para 'Solos on the beach'

Los últimos inquilinos fueron Julen e Inma Campano: él dio positivo en COVID y ella fue trasladada en ambulancia hasta Sevilla

El reality 'Solos' ha dado una vuelta de tuerca, y lo ha querido hacer por primera vez con dos nuevos concursantes: Fiama y Ferre. La ex viceversa y el ex superviviente se han encontrado un pisito muy distinto al que estamos acostumbrados, y es que el pisito, de repente, ¡se ha convertido en una playa! El suelo está lleno de arena y la vegetación campa a sus anchas por allí. Sólo les hace falta un charquito de agua salada... y precisamente agua es lo que van a echar de menos, porque no van a tener tantas comodidades como esperaban.

La entrada en el apartamento de Mediaset ha sido algo caótica: Fiama, nada más llegar, ha flipado con la arena por todas partes, y ya incluso ha renombrado el lugar a 'pisito de Supervivientes'. Con Ferre acompañándole, y alucinando igual que ella, han recibido una carta en la que se les daban las instrucciones en su nueva estancia, y se han quedado a cuadros cuando han visto que no van a tener ni cocina, ni cama extragrande... ¡y ni siquiera ducha! "Esto va a ser una guarrada, no nos lo habían dicho... nos han cogido de pringados", se quejaba Fiama con una risa nerviosa.

Pues sí, parece que el pisito se ha convertido en una suerte de 'Supervivientes sobre el asfalto', porque aunque los rumores de 'Solos on the beach' apuntaban a una nueva localización en una zona de playa, parece que la playa se la han llevado a los estudios de Mediaset en Fuencarral... y que la estancia sea más o menos agradable dependerá del juego que den como concursantes a 'la vecina' y a los televidentes. Sólo así podrán ir ganando recompensas...

Un trágico final para 'Solos'

Hace tan sólo unos días la peor de las noticias llegaba al reality, y es que un concursante daba positivo en COVID. Se trató de Julen de la Guerra, y fue el propio joven el que, una vez aislado, quiso contar a sus seguidores que, tras un día sintiéndose mal, le habían repetido un test que había dado positivo. Rápidamente el protocolo de seguridad se puso en marcha: el programa dejó de emitir, se evacuó a los concursantes por separado y se mandó un comunicado. Horas más tarde, Inma Campano, que había sido trasladada a su Sevilla natal en ambulancia por protocolo, confirmaba que ella también había dado positivo y debía pasar la enfermedad (por segunda vez) aislada en su casa. Un mal trago para los fans del programa, pero 'Solos' ¡por fin está de vuelta!

