Miguel Ángel Silvestre causa furor allá dónde va. Algunos aún recordarán la locura nacional que se desató con su personaje de Duque de 'Sin tetas no hay paraíso' hace más de una década. Ahora, el actor está viviendo una situación muy similar a la de entonces. Las chicas se le echaban encima, literalmente.

Más de diez años después de esta serie, hemos visto como Miguel Ángel Silvestre despierta idénticas pasiones (¿será el tirón de 'Sky rojo'?). Ha sido durante sus vacaciones en Ibiza, donde descansa con los amigos y lo hemos visto luciendo cuerpazo mientras disfrutaba del mar y el sol, siempre rodeado de atractivas mujeres. Que si un beso por aquí, que si un paseo a la orilla. Y él, claro, a dejarse querer.

Agencia

Se mire por donde se mire, el castellonense está estupendo: pectorales, brazos, piernas… Y el bañador negro (la mascarilla, que lleva en la muñeca, es del mismo tono) le queda genial. ¿Qué más se puede pedir? ¿Que se quite las gafas de sol?

Agencia

Siempre muy bien rodeado

Miguel Ángel tiene muy buenos amigos en su profesión y fuera de ella. Así, el actor hizo las maletas y se marchó a Ibiza con un grupo de colegas, a los que apenas podía atender. Y es que a cada paso se le acercaba una admiradora que quería hacerse un selfie con él o deleitarse con su presencia mientras le daba conversación.

Agencia

Y él, muy educadamente, correspondió a todas sus fans. Vamos, que se hace querer y, sobre todo, mima a su público.

Agencia

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io