Tony Spina, a punto de sufrir un accidente con la comida de Marta Peñate.

Marta Peñate ha decidido no callarse nada en su canal de 'Mtmad'. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido junto a Tony Spina y ambos han cargado contra varias parejas de famosos, dejando claro qué piensan realmente sobre ellos. Una situación que seguro que trae mucha cola, y es que no han dejado títere con cabeza. Aunque, sin duda, los que más se han visto afectados han sido Patri y Lester, que han terminado llevándose la peor parte.

Todo ha surgido a raíz de un juego que han tenido que realizar y en el que tenían que responder qué pareja creían que era más probable que hiciese ciertas cosas. Entre las opciones que podían escoger se encontraban Mayka y Alejandro; Dani y Bea; Oriana e Iván; Patri y Lester; Melodie y Beltrán; y Fani y Christofer. Una situación que han aprovechado también para cargar contra algunos de ellos.

Instagram

A pesar de que en 'Sol@s' parecía que Marta y Lester habían enterrado el hacha de guerra, las cosas han vuelto a torcerse entre ellos y no dejan de cargar el uno contra el otro a través de sus redes sociales. Ahora, la novia de Tony Spina ha dejado claro qué piensa de la relación que tiene su ex con Patri. "Son de los que dicen que se van a casar y es mentira", ha indicado.

Tanto ella como Tony han confesado que creen que Patri y Lester serían capaces de vender su boda y ciertos aspectos de su relación para conseguir tener exclusivas y ganar dinero. "Se van a casar en una carpintería", ha indicado ella entre risas, y es que parece que sigue sin creerse del todo su relación.

Mtmad

Además, también han aprovechado para hablar sobre Oriana e Iván, dejando claro que no creen que él esté enamorado de ella y acusándole de estar con la ex tronista por interés. Lo cierto es que parece que a ellos no llega a convencerles ninguna de las parejas y solo creen que pueda ser duradera la relación de Melodie con Beltrán.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io