Arnold Schwarzenegger no deja de sorprender con sus coches: ya le vimos de paseo por Los Angeles con uno ¡sin puertas!

El actor se ha comprado un antiguo y contaminante coche sólo días después de hablar de la lucha contra el calentamiento global

Arnold Schwarzenegger viajó, hace unas semanas, a Viena, y no para ver a su familia (que también podría ser, pero no era caso), sino para participar en su país natal en el Austrian World Summit. Allí se llenó la boca dando un discurso sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático, sorprendiendo porque allí el cachas de 'Terminator' hasta proponía comer menos carne debido a que la industria cárnica masiva es una de las más contaminantes del mundo... pero ha sido regresar a Estados Unidos y olvidarse de lo que había dicho unas horas antes: adiós a la carita afeitada y serio traje que lució para su momento eco y hola pintas, humo de puro y mucha gasolina y CO2 a la atmósfera para presumir de carro nuevo:

El actor hizo las gestiones pertinentes en un concesionario vintage de la ciudad para hacerse con uno de los coches más deseados entre los coleccionistas: un Excalibur Phaeton del que apenas se hicieron algunas unidades el siglo pasado, y con esta sonrisa recogió las llaves, le dio una propina al vendedor (ojo a cómo le pasa los billetes) y salió 'quemando rueda de allí' ante los fotógrafos para darse un paseo por Beverly Hills.

No sabemos si alguna vez el actor ha escuchado nuestro rico y amplio refranero español, pero tenemos dos que le vienen al pelo: 'consejos vendo, que para mí no tengo' y 'dime de lo que presumes y te diré de lo que careces'. El primero, por su cara dura al pedir a la gente que contamine menos mientras él se compra un coche antiguo (que son los que más contaminan), y el segundo porque hay quien dice que muchos hombres vuelcan sus frustraciones y complejos en comprar cosas grandes para aparentar, y está claro que Arnold es de los de 'burro grande ande o no ande'...

