Cecilia Gómez descansa en las playas de Cádiz. Dicen que mejor sola que mal acompañada. Es lo que debe pensar la bailaora tras haber roto de manera radical su relación con Marco Vricella. En apenas un año de relación y con un boda programada para el pasado 26 de junio, la bailaora decidió 'salir corriendo' de la casa que compartía con el cirujano a las afueras de Madrid: "No me sentía respetada", explicó la artista quien podría estar ahora con Vricella de luna de miel...

Pero Cecilia no se ha quedado en casa: disfruta de 'particular' luna de miel en solitario luciendo palmito, ¡y qué palmito!, por las interminables playas de Cádiz. La bailarina tiene 41 años y un cuerpo perfecto, algo normal teniendo en cuenta que es bailaora y tiene que mantenerse en forma.

Cecilia nunca quiso entrar en detalles de cómo fue su relación con el ex de Sonia Ferrer, pero en algunos aspectos fue muy clara, tanto que no han quedado ni como amigos. "Voy a ser lo más sutil posible y voy a hablar de lo que yo he sentido. No voy a acusarle de nada, que cada uno interprete lo que quiera. Ha sido el trato. Me ha llegado a decir: "Tú no me sirves como mujer para lo que yo quiero". Palabras textuales", dijo. Con ninguna de sus parejas anteriores había quedado tan mal...

Nuevos planes laborales

Pero está claro que Cecilia Gómez ha hecho borrón y cuenta nueva y, de momento, sólo piensa en su trabajo y en disfrutar del verano. Según ha contado en su redes sociales, prepara un nuevo espectáculo de baile con el que espera volver a ejercer su profesión tras el parón por culpa del coronavirus.

Una mujer conquistadora

El currículum sentimental de Cecilia Gómez es amplio. La conocimos como novia de Fran Rivera en el verano de 2009, pero no funcionó, y terminaron en marzo de 2010. Después, al año de su ruptura, salió con el empresario Carlos Sánchez-Arenas, ex de Luján Argüelles. Su historia de amor sólo les duró cuatro meses, pero siguen siendo amigos. Luego salió con el gimnasta Jesús Carballo; los empresarios Nacho Barroso o Emiliano Suárez y el torero Iván Vicente. En plena pandemia, en la primavera de 2020, surgió el flechazo con Marco Vricella, ex de Sonia Ferrer. Vivieron juntos y hasta pusieron fecha de boda pero su relación se rompió de manera inesperada hace unas semanas.

