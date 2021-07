Desata pasiones allá donde va, pero el corazón de Can Yaman ya tiene dueña. Le pertenece desde hace unos meses a una conocida modelo y presentadora de televisión de 29 años. Es italiana y es en su tierra, en las costas entre Nápoles y la isla de Capri, donde están pasando unas románticas vacaciones. La pareja navega y presume de amor comiéndose a besos, a caricias y jugando a quererse... Y no se les da nada mal.

Yaman, de 31 años, ha conquistado desde de la pequeña pantalla a toda Europa gracias a telenovelas como 'Luna llena', 'Pájaro soñador' o 'Señor equivocado'. El actor cuenta con más de 8,3 millones de seguidores en Instagram y con ellos ha compartido algunas imágenes de este inolvidable verano que está viviendo.

El admirado actor turco y la periodista italiana llevan ya unos meses juntos, pero la pasión está tan viva como el primer día.

No sólo se gustan y se atraen. También se ríen juntos, cuando dejan de besarse...

Diletta Leotta confirmó que lo suyo con Can Yaman iba en serio.

La italiana tiene 26 años y es comentarista deportiva en su país. Algunos la llaman la 'Sara Carbonero italiana'...

Velada romántica

Los días los pasan en el mar y las noches bajan a tierra para disfrutar de románticas veladas. Diletta luce en su mano un precioso anillo con un diamante que dicen podría ser de compromiso. ¿Tendremos boda?

La comentarista deportiva lucía un impresionante solitario en su mano izquierda, lo que ha acentuado aún más los rumores de que su boda con Yaman está cerca.

