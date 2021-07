Con 22 años, Arianna Aragón ya apunta maneras en ‘El precio justo’ (Telecinco), donde esta azafata cuenta con la química especial con Carlos Sobera, con quien vive desde los cinco años, cuando su madre y el presentador empezaron su relación. Es hija de Rody Aragón y sobrina de Emilio Aragón, lógico que se criara viendo a los Payasos de la Tele, aunque fue más tarde cuando descubrió que su abuelo era el mismísimo Fofó...

¿Te puso nerviosa tu debut en ‘El precio justo’?



Hombre pues algo sí, porque era la primera vez que me ponía delante de las cámaras. El día que debuté, estaba viendo el programa con Carlos y mi madre y lo estaba pasando fatal.

¿Eres de las que te encuentras fallos?

Todo el rato. Son más físicos que otra cosa porque soy muy insegura. Hay otra cosa que no me gusta, que es escucharme porque me oigo como un pitufo. Pero me voy acostumbrando.

¿Fue Carlos Sobera quien te animó a presentarte al casting?

Sí, y yo encantada porque quiero ser actriz. Esto me viene muy bien a nivel de experiencia. Pero yo no me imaginaba que me iban a coger, se presentaba mucha gente.

¿Ser hijastra de Carlos no te ha ayudado?

No lo sé. Yo llegué con muchaincertidumbre porque no es el típico casting para un papel.

¿La gente te reconoce por la calle?

De momento, no. Pero te diré que he hecho un trabajito para afrontar las críticas, porque me lo tomo todo muy personal. Como te decía, yo quiero ser actriz y en este programa soy azafata y me permiten hacer lo que yo quiero. Estoy aprendiendo mucho, sobre todo a nivel técnico.

Tener a Carlos cerca debe ayudarte.



Por supuesto. Ten en cuenta que llevo con él desde los cinco años. Recuerdo que el primer día de grabación íbamos juntos en el coche, y yo estaba muy nerviosa y tenía miedo hasta de romper algo porque soy muy torpe, y me dijo que no tuviera miedo. La verdad es que estar en una escuela de Arte Dramático me ha ayudado mucho en el punto de que haya mucha gente observándote.

Si mañana te saliera un papel en una serie, ¿dejarías el concurso?

Sería un sueño, pero lo intentaría compaginar. No les dejaría colgados ni de broma porque me han dado la oportunidad, y más estando trabajando con familia.

Arianna, con blusa (225 €) de Claudie Pierlot, pantalón (89 €) de Hoss Intropia, zapatos (159 €) de Guess, pendientes (38 €) de Casilda Finat y anillos de Aristocrazy (c.p.v.) y We are Calma (17,95 €). Gema Checa / HEARST

Tú eres ejemplo de que la interpretación se lleva en la sangre.

Yo creo que no y te lo digo por mi inseguridad. Yo llegué a la escuela para romper todas mis barreras. Tienes que formarte.

Pero empezaste Derecho, como tu madre...

Sí, y quiero acabarlo porque me queda muy poquito y nunca se sabe lo que sucederá mañana.

¿Cómo es el circo?

Nunca viví en el circo, pero lo he visto y es una vida muy dura. ¿Sabes que de pequeña veía a los Payasos de la Tele y no sabía que Fofó era mi abuelo? Era una niña y me impresionó. No le conocí, falleció cuando mi padre tenía 17.

¿Y qué pasó cuando ya sabes que tu familia ha hecho historia en España y América?

Me impresionó saber que mi abuelo tenía estatuas en muchos lugares del mundo. Me siento orgullosa. La historia de la familia Aragón es impresionante. Es una saga de payasos y yo creo que hasta mi hermano pequeño, Alfonso, puede continuarla.

¿Tienes relación con la familia Aragón?



Sí, aunque no nos veamos mucho porque es una familia muy grande. A las que más veo es a las hijas de Fofito.

Muy guapa, con vestido (c.p.v.) de Jijil, botines (179 €) de Guess y anillos de Aristocracy (c.p.v.) y We are Calma (17,95 €). Gema Checa / HEARST

¿A tu tío Emilio Aragón, dueño de Globomedia, no le has pedido ayuda?

Yo soy una persona que no pido ayuda, ni a mi tío ni a Carlos. Yo quiero formarme.

Tus padres están separados, pero se llevan bien, ¿verdad?

Somos como ‘Modern family’. Yo vivo con mi madre y Carlos, pero es que mi padre vive al lado, y él tiene dos hijos más.

Carlos, aunque sea muy televisivo, también se dedica al teatro...

Ahora con su función voy muchos días al teatro para empaparme. Cada vez que voy descubro cosas diferentes. Me encantaría hacer teatro.

¿Carlos todavía no te ha ofrecido nada?



De momento, no. Además, ya no sería mi padrastro, sería mi jefe (risas).

¿Es duro estudiar en la Escuela de Cristina Rota?

Estoy en primero. Cuando empecé creía que no iba a poder porque se juega mucho con las emociones. Pero ya me he adaptado cuando he entendido el método. Ellos te abren un mundo inmenso de emociones y tú coges lo que quieres.

¿Ya te pones metas?

Sueño a lo grande, pero soy realista. Me encantaría trabajar en México o Hollywood.

Decías que tienes mucha inseguridad por tu físico.

Yo no me considero guapa. Y me considero insegura en otros aspectos, porque al principio puedo resultar fría o tímida.

La joven lleva un vestido (195 €) de Maje, con zapatos (159 €) de Guess, pendientes (38 €) de Casilda Finat y anillos de Aristocrazy (c.p.v.) y We are Calma (17,95 €). Gema Checa / HEARST

¿Eres romántica?

Sí, y muy dramática aunque con autocontrol. Pero me han roto pocas veces el corazón. Sólo he tenido dos novios.

Carlos también presenta ‘Supervivientes’, ¿irías?

¡No! Me parece una buena experiencia, pero me tendrían que tirar del helicóptero sedada (risas) No me veo en ningún reality.

Ayudante de fotografía: Idoia Vitas

Estilismo: Isabel Dorado

Maquillaje y peluquería: Esmeralda Sánchez y Miriam Martínez para Alegría Make Up.

Agradecimientos: Restaurante Cinco Jotas Jorge Juan. Calle de Puigcerdá, s/n. Telf.: 915 75 41 25. www.cincojotas.es. Y Distrito 41. @distrito41madrid

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io