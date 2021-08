Fiona Ferrer Leoni aclara que su libro, 'La estilista', es una novela, pero tiene mucho de sus vivencias en el mundo de la moda. Todos los personajes de la misma tienen una parte de ella y lo que no le gustaría ser. A sus 46 años, tiene las cosas muy claras y, aunque todavía no ha encontrado el amor para toda la vida –"Eso no existe", aclara–, dice que tiene ganas de enamorarse, pero también de divertirse, porque el sexo es una parte importante de la vida. Separada de Jaime Polanco, su última relación con Javier Fal Conde llegó a su final, pero con ambos mantiene una excelente relación.

¿Cómo surgió tu novela?

Pues le llevo dando vueltas hace cuatro años, lo que pasa es que todo en la vida es cuestión de tiempo. ¿Por qué 'La estilista'? Quiero dejar claro que yo no soy estilista, pero trabajo en el mundo de las estilistas y creo que es uno de los trabajos menos valorados, porque la estilista es la que sube arriba a una persona o la baja. Todos nos vestimos y un buen look te puede hacer despuntar. Además, la palabra va con segundas 'Esti', que se refiere al estilo, y 'lista' porque en esta vida hay que ser lista.

¿Lo dices porque alguna vez te han considerado tonta?

No lo sé. Pero supongo que sí, porque en el mundo de la moda puede resultar fácil.

¿Ha habido gente que ha cambiado el concepto que tenía de ti después de conocerte?

Sí, y me ha hecho gracia y me ha gustado. Tengo bastantes anécdotas de reuniones empresariales donde me ha tocado defender proyectos. Mucha gente nos enfrentamos a este estereotipo.

Llevas más de veinte años en el mundo de la moda, ¿ha cambiado mucho?

Está cambiando mucho y las redes sociales están contribuyendo a esto.

¿Para mal o para bien?

Más rápido y de un modo más cercano. Creo que es la democratización de la moda, pero hay que decir que, por llevar una marca, no eres más o menos. Hay gente que se vuelve loca por conseguir un determinado bolso.

En tu libro afirmas que detrás de una foto de Instagram hay una historia.

Vemos la foto perfecta, pero igual estás subiendo una foto y en ese momento lo estás pasando mal. Las redes sociales han pasado por diferentes fases: enseñar tu lado bonito, y ahora, a través de la pandemia, se está enseñando el lado real. ‘La estilista’ quiere reivindicar el trabajo que hay detrás de las fotos, como en esta editorial, donde han trabajado un equipo de profesionales.

¿Tú matas por un 'like'?

¡No! De hecho, lo de los likes es relativo. ¿Cuántas veces alguien ve una foto y no le da un like porque piensa que te está regalando un te quiero?

¿Piensas ligar más con tu libro?

Yo me dejo llevar. Este libro supone una nueva etapa, que va a ser divertida. Lo importante es no encasillarse.

Tú te has casado y divorciado, y has tenido otras parejas, ¿no echas en falta haber formado una familia?

Al final todo el mundo que ha estado conmigo ha sido mi familia. De hecho, mis ex me han llamado cuando han leído este libro ya sea para felicitarme o porque se han sentido identificados. Yo no he sentido envidia porque mis amigas hayan formado una familia, porque yo me casé, y no salió bien. Una vez me llamó una amiga por la noche, que yo estaba mal, y me dijo: "¿Qué prefieres, estar sola y saber que tienes amigos que te escuchan o, como yo, que me siento sola estando con alguien?" Yo me siento muy bien estando sola, pero es muy importante estar rodeada de amigos.

Hablas de amigos, ¿se puede ser tan amiga de tus ex parejas?

Sí, pero tienes que pasar un duelo, igual que para volver a empezar otra relación. Es importante pasar un duelo. Si se llega a ser amiga, es porque nunca has hecho nada malo ni por el otro lado tampoco.

¿Has llorado mucho?

Por supuesto, y ha habido casos en los que me he sentido culpable. Pero en el tema de los hombres, tengo que decir que he tenido mucha suerte.

¿Eres absorbente?

No, ni celosa ni cotilla.

Con 46 años, ¿buscas más divertirte o enamorarte?

Yo, enamorarme. Pero creo que el sexo es importante y no se puede olvidar.

¿Has perdido alguna vez la cabeza?

Seguro que sí. Y también ha habido hombres que la han perdido por mí. Desde que me separé, muchos hombres me han pedido matrimonio.

¿Y les diste calabazas?

Sí, porque no soy conformista. He aprendido que las relaciones hay que cuidarlas y hay que tener claro que nada es para siempre.

¿Tu vida se podría definir con la palabra glamour?

Yo la definiría como naturalidad, Y está bien poner un toque de glamour, toques bonitos.

¿Fiona Ferrer es rica?

No, soy una curranta que ha pasado por momentos buenos y malos. Pero sé muy bien administrar todo.

¿Habrá serie de este libro?

Me encantaría, y ahora lo veo más factible que con ‘Wacu’, que compraron los derechos dos productoras. Sería un sueño que se hiciera una serie de esta novela.

¿Crees que la reina Letizia apoya la moda española?

Yo creo que sí, y además creo que es una de las reinas que más ha apoyado la moda española. Y está dentro de las mejor vestidas.

