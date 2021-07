Jennifer Lopez tiene la respuesta perfecta para cuando le preguntan por Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Lopez no esconden su amor por las calles de Los Ángeles y estas fotos lo confirman.

Este sábado Jennifer López ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto. A bordo de un exclusivo yate en alta mar, la artista puertoriqueña ha dado la bienvenida a sus 52 años muy bien rodeada, haciendo un regalo a todos sus fans con una fotografía que dará mucho qué hablar: Jenniffer López y Ben Affleck confirman su relación con un beso en Instagram. La pareja parece no estar dispuesta a esconder su amor, por eso ha decidido gritarlo a los cuatro vientos con un romántico beso y un vídeo en el que JLO posa muy sexy para el actor.

Por lo que ya no solo se dejan ver por la calle paseando o besándose en los restaurantes, sino que también hay crecientes rumores de que la pareja estaría buscando una mansión a la que mudarse y compartir de esa manera su vida. También les hemos visto de lo más integrados en sus respectivas familias. Ambos se han dejado ver con los hijos de los otros disfrutando de su tiempo libre. Y ahora, este beso no hace más que confirmar que su relación va viento en popa.

Una relación asentada

Tras muchos rumores, la pareja que llegó incluso a estar comprometida hace 19 años, fue capturada besándose por unos fotógrafos a principios de este verano, tras la separación de López con su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, con quien estuvo saliendo durante cuatro años y con quien tenía planes de boda inminente. Por su parte, el actor también mantenía una relación con la actriz Ana de Armas.

