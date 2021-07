Tommy Dorfman, actriz popularmente conocida por interpretar el papel de Ryan Shaver en ‘Por trece razones’, acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram que es una mujer trans, algo con lo que llevaba largo tiempo “identificándose y viviendo en privado”. Dorfman, de 29 años, asegura estar "encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy". "Estoy especialmente agradecida a todas las personas trans que recorrieron este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrar lo que soy y ocupar un espacio en este mundo", comienza diciendo en sus redes sociales.

La actriz explica que no piensa cambiarse el nombre por uno femenino, ya que el que tiene guarda un significado muy especial para ella. "Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me abrazó mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy", reflexiona.

Consciente de las dificultades que todavía arrastran las personas trans para encontrar papeles en el mundo de la interpretación, Dorfman no cejara en su intento de seguir trabajando en aquello que le gusta. "Estoy pensando cómo puedo incluir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado, fue muy emocionante y validador", cuenta en una reciente entrevista para la revista Time. "Personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años", señala.

"La transición ha sido liberadora"

"Como resultado de este cambio, los tipos de relaciones románticas que busco son diferentes. Tuve una relación de nueve años en la que me consideraban más masculina, con un hombre gay", explica. "Le quiero mucho, pero hemos aprendido que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay. Así que hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y clarificadora".

