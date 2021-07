A Rafa Mora le gusta mucho tacarse los h*evos, y no lo decimos nosotros. El colaborador de 'Sálvame' tiene una fea manía que trata de controlar cuando está en televisión o en algún acto, pero cuando cree que no le ve nadie o está entre amigos, las manos se le van 'al pan'. De hecho, ha sido su propio programa el que ha sacado unas imágenes de su trabajador mientras estaba en unas vacaciones con varios amigos (entre los que se encontraba Iván González) y su novia, Macarena, y allí se ha dejado ver Rafa 'rasca que te rasca'.

Entre risas, Rafa ha asegurado que sí, es una manía muy fea que tiene, pero lo hace sin darse cuenta, y que en alguna ocasión le ha traído hasta problemas: "Es una manía muy fea que tengo, que ya me lo dijo mi madre en su día, y que estoy intentando quitarme. Una vez me trajo problemas cuando era fontanero. Estaba yo hablando con una señora, y se ve que yo no me doy cuenta cuando hago ese gesto, y vino el marido y me empujó:'tú tocarte delante de mi mujer', me lo dijo así porque era rumano, y yo me enfadé… Le dije que no estaba bien de la cabeza", ha contado.

A pesar de todo, sabe que es un 'tic' muy feo que debe quitarse, y aunque se ha defendido diciendo que "es un gesto muy común" y que al menos lo hace "por fuera" -sin meterse la mano por el pantalón, ¡solo faltaba!-, algunos de sus compañeros (sobre todo compañeras) se lo han reprochado: "Una cosa es colocárselo y otra rascarse", decía Lydia Lozano. "A mí no me gusta que un hombre se rasque ahí", añadía Paz Padilla, un comentario que era aplaudido por Gema López. Está claro que es un tema que sólo los hombres entienden, pero desde luego ¡bonito no es!

